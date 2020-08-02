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【港股追蹤】墓園有價　行業龍頭仲有得升？

股樓投資 16:38 2020/08/02

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今年疫情肆虐，大部分行業受經濟下行打擊都導致五癆七傷，僅剩未受影響的行業寥寥可數，例如年初至今的醫療、物管，和遊戲股。其實，尚有其他冷門行業可以避開這種天災，殯葬業龍頭福壽園（01448）今年至今股價累升10%，跑贏大市，周五（7月31日）更發公告指有新收購項目，相信短期仍可睇好。

相關文章:【港股追蹤】遊客幾時回歸？　呢隻金股都發盈警

集團公告提到，公司間接全資附屬公司周五與賣方就收購事項訂立投資協議，據此，買方將收購目標公司之100%股權，代價為約4.5億元人民幣。咁究竟收購左啲乜?公告就提到目標公司為黑龍江省哈爾濱的墓園業務市場龍頭之一，2003年10月開始墓園業務，主要業務包括骨灰寄存、墓地服務及銷售殯儀產品。

今次係福壽園時隔兩年再有新收購，而且係首次在黑龍江市拓展業務，公司認為，收購為公司在東北地區提供另一個具地理優勢的市場據點，並加快集團進入主要省份及省會城市的拓展計劃，以對其他墓園發揮協同效應和輻射作用。

行業一直比較冷門，較少投資者留意，但增長潛力絕對唔差，以福壽園為例，去年收入及純利仍交出雙位數增長，故股價在疫市下企得硬淨，也是有跡可尋。而且，無論是否出現疫情，殯葬行業及相關服務一直需求殷切，大家睇下香港的骨灰寄存位置一位難求，這類情況遲早也會蔓延至其他地區，因此板塊前景可謂不愁寂寞。

福壽園現水平值得吸納，或有機會再挑戰5月份的高位，約8元水平。

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撰文 : 古植平

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