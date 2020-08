【港股追蹤】墓園有價　行業龍頭仲有得升？

今年疫情肆虐,大部分行業受經濟下行打擊都導致五癆七傷,僅剩未受影響的行業寥寥可數,例如年初至今的醫療、物管,和遊戲股。其實,尚有其他冷門行業可以避開這種天災,殯葬業龍頭福壽園(01448)今年至今股價累升10%,跑贏大市,周五(7月31日)更發公告指有新收購項目,相信短期仍可睇好。

集團公告提到,公司間接全資附屬公司周五與賣方就收購事項訂立投資協議,據此,買方將收購目標公司之100%股權,代價為約4.5億元人民幣。咁究竟收購左啲乜?公告就提到目標公司為黑龍江省哈爾濱的墓園業務市場龍頭之一,2003年10月開始墓園業務,主要業務包括骨灰寄存、墓地服務及銷售殯儀產品。

今次係福壽園時隔兩年再有新收購,而且係首次在黑龍江市拓展業務,公司認為,收購為公司在東北地區提供另一個具地理優勢的市場據點,並加快集團進入主要省份及省會城市的拓展計劃,以對其他墓園發揮協同效應和輻射作用。

行業一直比較冷門,較少投資者留意,但增長潛力絕對唔差,以福壽園為例,去年收入及純利仍交出雙位數增長,故股價在疫市下企得硬淨,也是有跡可尋。而且,無論是否出現疫情,殯葬行業及相關服務一直需求殷切,大家睇下香港的骨灰寄存位置一位難求,這類情況遲早也會蔓延至其他地區,因此板塊前景可謂不愁寂寞。

福壽園現水平值得吸納,或有機會再挑戰5月份的高位,約8元水平。

