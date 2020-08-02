【新iPad】爆料消息估第8代iPad設計不變　主打處理器升級

▲ 消息預測今年下半年升級的iPad，外觀上將維持不變，但處理器會有顯著提升。（圖片來源：法新社）

蘋果iPad受惠疫情下遙距工作與學習的需求，銷量大幅成長，市場亦期待下半年發布的升級版iPad會否帶來驚喜。有外媒引述消息預告，新一代（第8代）iPad在外觀上基本維持不變，但處理器將會升級為A12 Bionic，比起去年的第7代iPad所採用的A10 Fusion，性能將有明顯提升。

據科技網媒Wccftech引述，爆料達人Komiya於Twitter分享的消息，指新iPad將維持與上一代相同的10.2吋大，保留實體home鍵，外觀延續舊設計，最大亮點是採用A12 Bionic處理器，這款處理器亦在iPhone XR、iPhone XS與iPhone XS Max等被採用。此外，綜合早前的消息，第8代iPad的儲存配置亦有機會提升，即由32GB起加至64GB甚至128GB。

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蘋果年初所推出的iPhone SE的成功，反映市場對以較低定價，但在處理效能上有顯著升級的產品有相當需求，為此新iPad如採用類似的策略亦為合理決定，外媒亦推估定價上新iPad將與舊版相若。市場消息曾指出，蘋果會於9月的秋季發布會發布包括iPhone 12與新iPad等新產品，惟亦有指發布計劃已延遲至10月，但無論如何，相信年底前消費者仍可預期，最遲年底可以購買升級的iPad。

責任編輯: 周俊霖