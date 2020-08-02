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【澳洲疫情】墨爾本晚8朝5宵禁 同時禁足6周

環球社會熱點 20:56 2020/08/02

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新型冠狀病毒疫情肆虐澳洲，為減慢疫情蔓延速度，當局決定收緊防疫措施，澳洲第2大城市墨爾本，當地時間周日晚上開始實施宵禁，晚上8時至清晨5時不得外出。墨爾本所在的維多利亞州，進入災難狀態。

新冠疫苗倘出問題 英藥廠勢獲准不用負責

【澳洲疫情】抽查發現4分1確診者不在家 無視居家令

維州疫情嚴重，新增確診人數屢創新高，州長安德魯斯（Daniel Andrews）宣布，首府墨爾本實施宵禁，晚上8時至清晨5時，市民除非要上班或要照護他人等特殊原因，一律不得離家。部分商店暫時停業，減少人與人間的接觸，但超市等提供基本用品及服務的店舖繼續營業。

新規下，每戶每日只可派一人外出買必需品，且不得離開寓所方圓5公里範圍；市民仍可外出做運動，但相關規定收緊，不得與多於1人一起運動，且限時1小時及不得離家超過5公里。新措施為期6周直至9月中。

【德國疫情】柏林萬人大遊行 反對防疫措施

印度政府封城關酒舖 10人飲酒精搓手液中毒死

維州全周進入災難狀態，意味執法人員有更大權力，違反宵禁的民眾會被嚴懲，罰款金額達1萬澳元（約5.5萬港元）。

維州最新累計確診個案11557宗，最近1日新增的671宗確診，僅73宗知道來源，並再有多7人死亡；安德魯斯稱，觀乎近期情況，每日都有愈來愈多人死亡，必須馬上採取強硬措施，形容是唯一選擇 （only option）。

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責任編輯：文青青

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墨爾本今起宵禁，警員與軍人街上巡邏

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疫情 墨爾本 新冠肺炎 全球大流行 新冠肺炎疫情 冠狀病毒 澳洲 維多利亞州

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新型冠狀肺炎全球疫情（08月02日 時間23:00）

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