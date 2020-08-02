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【餐飲寒冬】又一隻餐飲股發盈警　太興半年純利料跌9成

股樓投資 15:51 2020/08/02

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受新冠疫情影響，以及政府推出限聚令，對餐飲業打擊最大。連鎖餐飲股太興集團（06811）發出盈利預警，指截至今年6月底止，預期期間收入相較於2019年度同期將減少約20%; 純利亦預計減少80%至90%，2019年同期錄得純利5,030萬元，主要由於新冠病毒疫情爆發對集團營運產生重大影響。

通告指出，自2019冠狀病毒病爆發後，集團所有主要地區的業務於期間均受到多項因素如社交聚會的監管限制、市場氣氛疲弱以及消費意欲低迷的嚴重影響。顧客人流下降和限制聚會導致集團於期間之收入顯著減少，因此，集團之財務表現亦受到不利影響。

相關文章：【港股追蹤】遊客幾時回歸？　呢隻金股都發盈警

集團表示已採取積極措施，包括但不限於與業主商討減租、與供應商尋求最優惠的條款、加強送餐平台及外賣自取的服務以及推出多種優惠推廣，以減輕2019冠狀病毒病對本集團業務營運之影響。

太興擁有多個餐飲品牌，除旗艦「太興」外，還包括「茶木」、「靠得住」、「敏華冰廳」、「錦麗」、「東京築地食堂」、「漁牧」、「飯規」、「夫妻沸片」、「瓊芳冰廳」及「亞參雞飯」。截至去年底，集團在香港、內地、澳門及台灣之餐廳網絡共205間餐廳。

相關文章：【港股追蹤】零售寒冬　本地零售股繼續有盈警

除太興外，近期多隻餐飲股亦發盈警，翠華（01314）預計截至今年3月底止，淨虧損將達3.2億至3.3億元，較4月首次發盈警時擴大80%；富臨集團（01443）預計截至3月底止淨虧損6億至6.5億元，較5月份時預計多出2倍。

撰文 : 李兆明

香港股票 盈警 太興集團（06811）

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