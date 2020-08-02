  • 27°C
香港時間 : 2020802日 (日) 20:53
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中國熱話】慎防食物價格被炒高　國家將打擊惡意炒糧

股樓投資 20:16 2020/08/02

分享：

經常都聽到內地會掀起一輪炒風，無論是什麼都可以炒一餐，包括食物在內，所以過去才經常聽到有人炒大蒜也炒到發了達，實在是無在不有。

不過，炒還炒，食物始終是一個國家的重要戰略，特別是今年因新冠肺炎疫情，加上自然災害等，都為糧食供應造成一定的影響。如果有人惡意囤積，將一些百姓活所需的食品和用品都炒到天價，市民難以負擔的話，實非好事，所以為了近日內地政府就出了一份公告，明言要打擊炒糧食。

其實，糧食已被列為今年六保之一，除了保糧食生產安全，還要保供應、穩價格。

引述內地媒體報道，這對抑制東北地區乃至全國的糧食價格具有非常重要的作用，特別是抑制粟米價格，認為物價要建立在糧食價格穩定的狀態下。

事實上，近年對農副產品大肆宣傳的情況並不少見，他們通常會誇大事實甚至捏造事實，造成恐慌，煽情和恐慌，以便他們能在陷入困境的水域中得利。

所以國家將嚴厲打擊惡意炒糧、囤糧的情況，要加強對糧食生產、流通、交易等各方面情況的分析判斷，具風險意識，防止出現蝴蝶效應和連鎖反應；並要進一步做好糧油價格的監測、糧食宏觀調控等各項工作，一旦發現苗頭性傾向性問題，要精准果斷作出應對處置，堅決打擊惡意炒作、囤積居奇等違規違法行為。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

撰文 : 華美子

香港股票

上一篇文章

【滙豐業績】滙豐周一放榜　次季利潤料按年跌六成

下一篇文章

傅家俊無懼疫市 與拍擋開設全球首間兒童桌球學校
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【晶片超限戰】中美吃力猛追的戰略產業　竟掌握在三個台灣人手上?
【晶片超限戰】中美吃力猛追的戰略產業　竟掌握在三個台灣人手上?
【置業指南】低市價筍盤增多　小心做水魚（上）
【置業指南】低市價筍盤增多　小心做水魚（上）
【BNO去英國】80後港媽落腳曼城 有何吸引？（附一家四口月開支表）
【BNO去英國】80後港媽落腳曼城 有何吸引？（附一家四口月開支表）
【內地人沽貨】內地人聚居地白石角成劈價重災區 逸瓏灣業主蝕住沽貨急回祖國避疫
【內地人沽貨】內地人聚居地白石角成劈價重災區 逸瓏灣業主蝕住沽貨急回祖國避疫
【疫市奇聞】內地業主怕來港隔離　逾千萬交易見財化水
【疫市奇聞】內地業主怕來港隔離　逾千萬交易見財化水
【居屋2020】市民疫市收入減　新居屋售價或下調
【居屋2020】市民疫市收入減　新居屋售價或下調