【中國熱話】慎防食物價格被炒高　國家將打擊惡意炒糧

經常都聽到內地會掀起一輪炒風，無論是什麼都可以炒一餐，包括食物在內，所以過去才經常聽到有人炒大蒜也炒到發了達，實在是無在不有。

不過，炒還炒，食物始終是一個國家的重要戰略，特別是今年因新冠肺炎疫情，加上自然災害等，都為糧食供應造成一定的影響。如果有人惡意囤積，將一些百姓活所需的食品和用品都炒到天價，市民難以負擔的話，實非好事，所以為了近日內地政府就出了一份公告，明言要打擊炒糧食。

其實，糧食已被列為今年六保之一，除了保糧食生產安全，還要保供應、穩價格。

引述內地媒體報道，這對抑制東北地區乃至全國的糧食價格具有非常重要的作用，特別是抑制粟米價格，認為物價要建立在糧食價格穩定的狀態下。

事實上，近年對農副產品大肆宣傳的情況並不少見，他們通常會誇大事實甚至捏造事實，造成恐慌，煽情和恐慌，以便他們能在陷入困境的水域中得利。

所以國家將嚴厲打擊惡意炒糧、囤糧的情況，要加強對糧食生產、流通、交易等各方面情況的分析判斷，具風險意識，防止出現蝴蝶效應和連鎖反應；並要進一步做好糧油價格的監測、糧食宏觀調控等各項工作，一旦發現苗頭性傾向性問題，要精准果斷作出應對處置，堅決打擊惡意炒作、囤積居奇等違規違法行為。

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