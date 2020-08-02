印度政府封城關酒舖 10人飲酒精搓手液中毒死

新冠肺炎疫情全球大流行，印度突破175萬人確診，超過3.7萬名患者死亡。印度自今年3月底實施封城措施，疫情嚴重地區的酒舖也暫時關閉。印度有部分民眾更不惜購買酒精搓手液，混合水飲用來解酒癮，導致最少10人酒精中毒死亡。

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路透社報道，印度安得拉邦（Andhra Pradesh）的市鎮Kurichedu，上周先後有10人飲用酒精搓手液死亡。10人的年齡介乎25歲至65歲，其中3人為乞丐，其餘都是該區貧民窟的居民。

當地高級警官考沙爾（Siddharth Kaushal）表示，部分民眾沉迷於酒精，但印度實施封鎖措施期間難以購買飲用酒，而酒精搓手液相對較容易取得，因此民眾不惜飲酒精搓手液解酒癮。

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警方表示，從當地商店檢獲消毒搓手液樽，將其送往實驗室測試，初步調查結果顯示，所有死者都同樣服用了高濃度消毒溶液。當地媒體更引述部分死者家屬指，家人飲用消毒搓手液後數小時內已經昏迷，但不清楚他們具體飲用的分量。

安得拉邦的新冠病例增幅在一個月內達9倍，而全國同期增幅僅為3倍，而事發的地區Kurichedu也因疫情未見緩和，而實施嚴格封鎖。

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責任編輯：何穎兒

▲ 印度新冠肺炎疫情嚴重地區的酒舖也暫時關閉。有民眾更不惜購買酒精搓手液飲用，10人中毒死亡。