京東（09618）1億美元入股利豐 加速數碼化供應鏈發展

已在今年5月除牌的利豐，日前獲京東（09618）認購新股的方式以每股1.25港元戰略投資1億美元，發展其數碼供應鏈。利豐今年以每股1.25元私有化，京東入股價格與私有化股價相同。

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對於今次入股利豐，京東指是集團在供應鏈、自有品牌和國際化佈局的重要一步，未來可藉助利豐集團全球供應鏈網絡，疊加京東成熟的中國供應鏈體系以及數字化能力，形成優勢資源共享，共同提供全球數字化供應鏈服務，助力京東一體化開放平台戰略的實施。

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利豐則表示希望透過與京東的合夥關係，針對中國內地市場推出自有品牌，並增加在中國的業務；以及冀加快公司的點對點數碼化供應鏈發展。

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