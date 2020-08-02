新冠疫苗倘出問題 英藥廠勢獲准不用負責

▲ 新冠疫苗倘出問題點算？ 英藥廠據報或獲准不用負責

新型冠狀病毒疫情持續，各大藥廠承受極大壓力盡快研發出新冠病毒疫苗，惟疫苗倘出問題，責任將不在藥廠身上。其中一家最有希望研發出新冠疫苗的英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca），據報有望獲多個國家的免責協議。

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阿斯利康高層道伯（Ruud Dobber）向路透社表示，目前情況特殊，公司無法負擔疫苗在多年後出現副作用的風險，故已要求在疫苗供應協議提供相關保障。

他拒絕透露相關國家名單，但強調對大部分國家而言，承擔有關風險是可接受，符合國家利益，又稱阿斯利康及監管機構的首要任務，是確保疫苗安全及耐受性（tolerability）。

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獲得類似免責保障的，恐不僅阿斯利康，路透社報道指，多名歐盟官員曾透露，輝端（Pfizer，美：PFE）、強生（Johnson & Johnson，美：JNJ）等藥廠的潛在新冠疫苗協議談判，產品責任問題一直是討論點。

而在美國，藥廠更獲法律保障，根據2005年的「公共緊急事態準備法」 （Public Readiness and Emergency Preparedness Act），若產品是用於幫助控制公共衛生危機，可獲豁免民事侵權索償。

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責任編輯：文青青

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