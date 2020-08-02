【美國疫情】夏令營260人不戴口罩確診 慘變感染群組

美國的新冠肺炎疫情持續擴大，7月累計有2.5萬人死於新冠肺炎，按月增長20％。美國疾病控制和預防中心（CDC）再通報，美國佐治亞州一個夏令營爆發疫情，營內最少有260人確診新冠肺炎，其中近9成均為18歲以下的青少年及幼童。

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美國疾控中心上周五（30日）通報，佐治亞州一個夏令營出現大規模疫情，夏令營於今年6月中在該州High Harbor YMCA Camp舉行，約有597名營員及超過120名工作人員。

一名青少年工作人員於營前三日接受入職培訓，在夏令營開始兩日後出現身體不適而提前離營，並於翌日確診新冠肺炎。該名工作人員確診後，職員逐步安排營員離開，直至三日後才正式關閉營地。

據悉，營地因應疫情採取數項預防措施，但未有強制要求營員戴口罩防疫。不少營員在營內唱歌及參與團隊活動時，都放鬆警惕未有戴口罩，或成為疫情大規模擴散的主因。

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根據佐治亞州衛生部門的數據，597名參加者當中有344人的新冠病毒檢測取得結果，有260人（76％）確診，代表夏令營已有最少44%的人感染新冠肺炎，如檢測全部取得結果，感染率恐更高。

CDC的報告指出，上述數據表明疫情很容易在青少年為主的通宵留宿場地傳播，即使營地採取多項措施，但新冠病毒對各年齡組別的人士仍有很高的攻擊程度。

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責任編輯：何穎兒

▲ 美國佐治亞州一個夏令營爆發疫情，營內最少有260人確診新冠肺炎。