【德國疫情】柏林萬人大遊行 反對防疫措施

新型冠狀病毒疫情持續下,德國柏林數以萬計民眾上街示威,抗議德國政府的防疫措施違反自由,大多數示威者無保持社交距離,並拒戴口罩。有柏林官員形容,今次示威是場災難。

示威者在勃蘭登堡門出發,遊行到柏林市中心,要求政府解除防疫措施。主辦單位呼籲示威者保持一定距離,免予機會警方介入,惟不少示威者未有理會,大部分人沒有戴口罩。

有示威者高叫口號,指新冠疫情是最大的陰謀論,他們手持標語,要求德國衛生部長施潘(Jens Spahn)、總理默克爾(Angela Merkel )等政界領袖禁足(locked away)。

警方指,會起訴發起遊行的組織,指主辦單位未能確保示威者遵守防疫規定,如守社交距離及戴口罩。據警方估計,高峰時期有1.7萬人參與遊行,倘當中有確診者,疫情恐快速傳播。

柏林市政府官員(Sawsan Chebli)形容,令次示威是場災難,直指示威者毀滅一切,危害人命,破壞生計(They destroy everything. They endanger human lives and destroy livelihoods)。

德國疫情在西歐中屬相對較佳,累計確診個案21萬宗,惟死亡個案僅9200多宗,死亡率低於英、法、西等歐洲鄰國,惟德國疫情近期亦有反彈趨勢。

