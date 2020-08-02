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【德國疫情】柏林萬人大遊行 反對防疫措施

環球社會熱點 12:36 2020/08/02

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新型冠狀病毒疫情持續下，德國柏林數以萬計民眾上街示威，抗議德國政府的防疫措施違反自由，大多數示威者無保持社交距離，並拒戴口罩。有柏林官員形容，今次示威是場災難。

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示威者在勃蘭登堡門出發，遊行到柏林市中心，要求政府解除防疫措施。主辦單位呼籲示威者保持一定距離，免予機會警方介入，惟不少示威者未有理會，大部分人沒有戴口罩。

有示威者高叫口號，指新冠疫情是最大的陰謀論，他們手持標語，要求德國衛生部長施潘（Jens Spahn）、總理默克爾（Angela Merkel ）等政界領袖禁足（locked away）。

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警方指，會起訴發起遊行的組織，指主辦單位未能確保示威者遵守防疫規定，如守社交距離及戴口罩。據警方估計，高峰時期有1.7萬人參與遊行，倘當中有確診者，疫情恐快速傳播。

柏林市政府官員（Sawsan Chebli）形容，令次示威是場災難，直指示威者毀滅一切，危害人命，破壞生計（They destroy everything. They endanger human lives and destroy livelihoods）。

德國疫情在西歐中屬相對較佳，累計確診個案21萬宗，惟死亡個案僅9200多宗，死亡率低於英、法、西等歐洲鄰國，惟德國疫情近期亦有反彈趨勢。

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責任編輯：文青青

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