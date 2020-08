【宏觀中國】基於安全顧慮　愛沙尼亞叫停中資項目

近年中國在海外投資諸多不順,本來中國計劃出資興建連接愛沙尼亞至芬蘭的全球最長海底隧道,卻被愛沙尼亞政府駁回,被視為「一帶一路」被挫。

資料顯示,這條海底隧道預計全長103公里,將經由波羅的海下方連結芬蘭首都赫爾辛基(Helsinki)與愛沙尼亞首都塔林(Tallinn),中間還會建造人工島,成本約160億歐元。

其他文章:【新盤戰況】限聚令收緊遇上3號風球未動搖入市決心 帝御·金灣首批185伙一Q清袋

芬蘭—愛沙尼亞灣區發展公司(Finest Bay Area Development)曾與中國點石基金(Touchstone Capital Partners)簽署隧道建設融資150億歐元的諒解備忘錄,獲得了中鐵國際集團、其母公司中國中鐵和中國交通建設公司的支持。

今次愛沙尼亞政府否決這個計劃,皆因在多個問題如未能獲得滿意回應,包括資金來源、建成後的人流量、客運量的評估等,指各方面都不符合國家的利益。

其他文章:【零售寒冬】 迅銷調整南韓業務 UNIQLO關9店GU撤出當地

據了解,該項目曾經作過可行性研究,至2050年隧道的年客貨運量分別為1,250萬人次和400萬噸,惟因項目成本過高,以致效益甚低。

事實上,愛沙尼亞也不是首次因「安全理由」拒絕中國參與的項目,其國會通過了被稱為「華為法」的《電子通訊法》,對通訊設備進行安全審查,被指主要針對中國的電訊設備商。

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!