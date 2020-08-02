  • 28°C
香港時間 : 2020802日 (日) 12:51
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【宏觀中國】基於安全顧慮　愛沙尼亞叫停中資項目

股樓投資 11:51 2020/08/02

分享：

近年中國在海外投資諸多不順，本來中國計劃出資興建連接愛沙尼亞至芬蘭的全球最長海底隧道，卻被愛沙尼亞政府駁回，被視為「一帶一路」被挫。

資料顯示，這條海底隧道預計全長103公里，將經由波羅的海下方連結芬蘭首都赫爾辛基（Helsinki）與愛沙尼亞首都塔林（Tallinn），中間還會建造人工島，成本約160億歐元。

其他文章：【新盤戰況】限聚令收緊遇上3號風球未動搖入市決心 帝御·金灣首批185伙一Q清袋

芬蘭—愛沙尼亞灣區發展公司（Finest Bay Area Development）曾與中國點石基金（Touchstone Capital Partners）簽署隧道建設融資150億歐元的諒解備忘錄，獲得了中鐵國際集團、其母公司中國中鐵和中國交通建設公司的支持。

今次愛沙尼亞政府否決這個計劃，皆因在多個問題如未能獲得滿意回應，包括資金來源、建成後的人流量、客運量的評估等，指各方面都不符合國家的利益。

其他文章：【零售寒冬】 迅銷調整南韓業務 UNIQLO關9店GU撤出當地

據了解，該項目曾經作過可行性研究，至2050年隧道的年客貨運量分別為1,250萬人次和400萬噸，惟因項目成本過高，以致效益甚低。

事實上，愛沙尼亞也不是首次因「安全理由」拒絕中國參與的項目，其國會通過了被稱為「華為法」的《電子通訊法》，對通訊設備進行安全審查，被指主要針對中國的電訊設備商。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容【https://bit.ly/2zJY7DJ
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 高式古

交通 電訊 建造 一帶一路 愛沙尼亞 經濟

上一篇文章

【疫市營商】一個小充電器點樣引發大商機? 呢間初創企業話你知

下一篇文章

【大家的經濟學】「美國GDP按季跌三成」　真係代表少左三成GDP？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫市奇聞】內地業主怕來港隔離　逾千萬交易見財化水
【疫市奇聞】內地業主怕來港隔離　逾千萬交易見財化水
【晶片超限戰】中美吃力猛追的戰略產業　竟掌握在三個台灣人手上?
【晶片超限戰】中美吃力猛追的戰略產業　竟掌握在三個台灣人手上?
【BNO去英國】80後港媽落腳曼城 有何吸引？（附一家四口月開支表）
【BNO去英國】80後港媽落腳曼城 有何吸引？（附一家四口月開支表）
【內地人沽貨】內地人聚居地白石角成劈價重災區 逸瓏灣業主蝕住沽貨急回祖國避疫
【內地人沽貨】內地人聚居地白石角成劈價重災區 逸瓏灣業主蝕住沽貨急回祖國避疫
【置業指南】低市價筍盤增多　小心做水魚（上）
【置業指南】低市價筍盤增多　小心做水魚（上）
【居屋2020】市民疫市收入減　新居屋售價或下調
【居屋2020】市民疫市收入減　新居屋售價或下調