【大家的經濟學】「美國GDP按季跌三成」　真係代表少左三成GDP？

「美國商務部近日第二季國內生產總值（GDP）按季跌32.9%，創下70年以來的最大跌幅。」「中國第二季GDP按年增長3.2%，扭轉首季6.8%的跌幅。」類似報導相信大家並不陌生，每季當各國公布經濟數據時，媒體都會以這種格式描述數據。

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不過，「GDP按季跌32.9%」是否代表美國的生產總值少了三分一？其實為了令大眾能夠以同一個標準看GDP數字，公布數據時都會將數字年率化，即是將增長根據年期（可少於一年）及複式效應進行計算後，所得出的每年增長數字。

以例子說明或許更易理解，如果我們看到「第二季GDP按季跌32.9%」時，背後的意義就是「當美國連續四季的經濟表現都和第二季一樣時，GDP就會按季跌32.9%」，而隨著美國逐步復工，加上全球各國也開始重啟經濟，要連續四季經濟表現都如上季般的機會甚低。因此，要看實際GDP究竟跌了多少，還要看未年率化前的數字，即絕對值的變化。

圖表、美國GDP總值

資料來源: 美國聖路易斯聯儲銀行

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而根據美國商務部，美國實質GDP按年萎縮9.5%。驟耳聽來，接近一成的萎縮當然和三成跌幅相距甚遠，但其實9.5%的萎縮已十分嚴重！以美國首季實質GDP為19.2萬億美元計算，一成的萎縮代表美國有三個月間失去2萬億美元的生產總值。