【TikTok】據報字節跳動同意出售TikTok美國業務

據路透周六(1日)引述知情人士消息報導,在特朗普(Donald Trump)本周五(7月31日)宣布將禁止TikTok在美國的業務後,TikTok母公司「字節跳動」已同意出售TikTok在美業務,以期和美國當局達成協議。

報道稱,字節跳動此前曾試圖保留TikTok在美國業務的少數股權,但遭白宮拒絕。 消息人士稱,根據新提議,字節跳動將完全退出,由微軟 接管其在美業務。 消息人士補充道,字節跳動的部分美國投資人或有機會獲得少數股權。

相關文章:【中美角力】特朗普:最快周六禁用Tik Tok 微軟擬收購

白宮及微軟目前暫無回應,TikTok美國負責人Vanessa Pappas周六呼籲TikTok的用戶們繼續支持該公司,並表示TikTok將在美國長期運營(We're here for the long run)。

她稱,TikTok在美國擁有1,500名員工,計劃未來三年內將會再提供1萬個崗位,同時將提供10億美元基金,以支持在該平台上分享視頻的創作者。

iMoney全新網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機!