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【TikTok】據報字節跳動同意出售TikTok美國業務

理財智慧 10:10 2020/08/02

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據路透周六（1日）引述知情人士消息報導，在特朗普（Donald Trump）本周五（7月31日）宣布將禁止TikTok在美國的業務後，TikTok母公司「字節跳動」已同意出售TikTok在美業務，以期和美國當局達成協議。

報道稱，字節跳動此前曾試圖保留TikTok在美國業務的少數股權，但遭白宮拒絕。消息人士稱，根據新提議，字節跳動將完全退出，由微軟接管其在美業務。消息人士補充道，字節跳動的部分美國投資人或有機會獲得少數股權。

相關文章：【中美角力】特朗普：最快周六禁用Tik Tok　微軟擬收購

白宮及微軟目前暫無回應，TikTok美國負責人Vanessa Pappas周六呼籲TikTok的用戶們繼續支持該公司，並表示TikTok將在美國長期運營（We're here for the long run)。

她稱，TikTok在美國擁有1,500名員工，計劃未來三年內將會再提供1萬個崗位，同時將提供10億美元基金，以支持在該平台上分享視頻的創作者。

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撰文 : 國際組

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