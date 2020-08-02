【新盤戰況】限聚令收緊遇上3號風球未動搖入市決心 帝御·金灣首批185伙一Q清袋

本港疫情仍非常嚴峻，港府於上周開始更收緊限聚令，本周六（1日）撞巧遇上3號風球高掛，二手市場預約睇樓量明顯下跌。由帝國集團及香港小輪合作發展的屯門青山公路屯門帝御‧金灣(帝御第1期為)於周六開售185伙，成8月頭炮新盤，截至晚上7時30分，該盤已極速沽清185伙，銷情理想。

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是次帝御‧金灣開售的單位，折實樓價由291.2萬至656.3萬元，折實呎價由11,961至17,035元，為今年以來入場費最低的新盤。恒基物業代理有限公司營業(一)部總經理林達民表示，是次帝御‧金灣最高成交價之單位為第3座18樓單位19，成交價約718.85萬元。而最高成交呎價之單位為第3座地下單位07，成交呎價約17,035元。今天客人的出席率平均達八成，揀樓率甚高。

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美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，帝御·金灣以低市價推售，該行首1,000籌出席達八成，客人以年青買家主導。他續稱該行錄多組大手客，其中一組斥逾1,800萬元購入3伙單位，包括2伙2房套及1伙1房套，料自住及收租用。他預計項目落成後，呎租可達約35元水平，回報率逾3厘。

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發展商指，疫情下帝御‧金灣也嚴格執行所有防控措施，防疫措施包括：

1.安排買家連同代理，以最多2人一組排隊報到、揀選單位，並簽訂買賣合約；每組客人之間需全程保持不少於1.5米之距離

2. 所有客人均需填寫健康申報表，並通過紅外線體溫偵測系統之測試，方可進場

3. 所有到場之客人均可獲派發一個防疫包

4.每組客人完成交易後，工作人員亦會為工作崗位進行消毒

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周六市場上其他新盤也錄得成交，綜合代理及市場消息，截至周六晚上9時半左右，全港新盤單日售出約202伙，其中恒基（00012）旗下大角咀利奧坊．曦岸錄得5宗成交；新地（00016）旗下屯門御海灣也錄得4宗成交。

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市場也錄得大額成交，由建滔集團牽頭發展、位於九肚半山的駿嶺薈，以招標形式沽出錄2座10樓D室，實用面積約1,792平方呎，享向南馬場景，連車位以4,390.4萬元易手，平均呎價約24,500元。

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