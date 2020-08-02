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【港股追蹤】阿里巴巴8億增持　地產交易服務供應商易居股權

股樓投資 00:49 2020/08/02

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阿里巴巴(09988)強攻網上房地產,內地房地產交易服務供應商易居企業 （02048） 宣布, 將與阿里建立戰略合作關係, 對方將斥8.2億元, 以每股7元增持公司1.183億股份。公司亦向阿里發行3年到期的10.3億元的可換股票據，年利率為2厘，並可按換股價10.37元轉換股份。

相關文章:【趣話財經】取消支付寶支付　美團準備同阿里巴巴大打出手？

阿里增持易居後, 持股量將增至8.32%，若行使可換股票據，屆時將持有易居13.29%，成第二大股東。易居其他主要企業股東, 包括碧桂園(02007), 恒大(03333)及萬科(02202)。

易居引入阿里的同時, 亦同意以9360萬元代價收購綫上綫下房地產服務供應商樂居（美：LEJU）。收購完成後，樂居將成為公司的附屬公司，其財務業績將併入集團賬目。

易居亦與阿里訂立的業務合作協議，共同建立網上房地產營銷及交易平台以及共同探索新的商業機遇。阿里將為公司及樂居各自的業務提供科技賦能。

相關文章:【大行點睇】螞蟻集團上市刺激價值　富瑞看好阿里可升至...

撰文 : 投資組

易居企業控股（02048） 阿里巴巴－SW（09988） 經濟

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