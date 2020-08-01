【置業指南】低市價筍盤增多　小心做水魚（上）

疫情肆虐，人心惶惶，二手市場亦屢現低市價成交，令不少有意置業者心動。不過，所謂「平野無好，好野無平」，單位若無端端以低於市價出售，往往事有蹊蹺，為免中伏，則是留意以下幾點。

兇宅

無論地段、配套、間隔多好，只要是兇宅，身價便會大跌，往往只能以折讓價出售。或者你天不怕，地不怕，眼見兇宅平市價幾成，心動想買入，但要留意的是，單位日後轉手極難，隨時無價無市。

更重要的是，銀行或拒批兇宅按揭，理由很簡單，銀行要做好風險管理，假如兇宅最終淪為銀主盤，銀行也難將單位拍賣，隨時無價無市。因此兇宅賣得平，不是代表人人怕鬼，而是物業價值低於市價。

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連租約單位

連租約單位，泛指業主已出租單位，但租約未完，單位已售予他人。一般來說，物業交易後，新買家便成為房東，即物業用作非自住用途，按現時金管局規定，會被視為投資者，不能受惠新揭保計劃，按揭成數最高只有五成。

此外，連租約單位在供款與入息比例，以及壓力測試方面，亦較自住樓嚴格。因此在目前市況下，若業主急住賣樓，連租約單位普遍低於市價出售，若看近期低市價成交，部分單位也連租約出售。

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