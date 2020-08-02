ZA Insure夥GOGOX推「愈GO愈有保」計劃 送貨車司機人壽保障

數碼化保險平台 ZA Insure 宣布推出「愈GO愈有保」活動，為貨運服務的平台GOGOX 司機提供免費免醫療核保人壽保障。

自即日起至8月31日，ZA Insure 會為達到指定接單次數的GOGOX司機送出1年期保額為10萬元的「ZA人壽保」，投保過程無需醫療核保。同時在活動期間，凡接單次數達25次或以上的司機將額外獲贈3份同年期及保額的「ZA人壽保」，讓司機能向摯愛承傳關懷。

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司機還可透過成為 ZA Fam 會員，在不幸確診新型冠狀病毒肺炎時，獲眾安國際旗下的「ZA抗疫保障金」撥款2萬元作為緊急援助資金。

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