【香港疫情】民政總署已派發4.2萬個樣本瓶予前線物管員工　包括保安員、清潔工

▲ 民政事務總署將繼續為前線物業管理員工，包括保安員、清潔工等，安排免費的新冠肺炎檢測服務。（資料圖片）

民政事務總署推出的「物業管理前線員工2019冠狀病毒病社區檢測計劃」，將繼續為前線物業管理員工（包括保安員、清潔工等）安排免費的新冠肺炎檢測服務。目前已派發約42,000個樣本瓶予前線物管員工。



該計劃的目標對象為約10萬名在私人住宅、商業、工業和綜合用途等大廈工作的前線物管員工，以及6萬多名在各政府部門、香港房屋委員會及香港房屋協會轄下建築物工作的前線物管員工。

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已派發42 000個樣本瓶

截至8月1日，該計劃已派發了約42,000個樣本瓶予前線物管員工，並收集了超過12,500個樣本作檢測，當中超過11,500個樣本已完成檢測。

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為善用檢測能力，民政總署會根據風險評估、人手資源及物管員工集中工作的地點釐定檢測先後次序。為加快安排檢測，民政總署會先透過物管協會和香港服務同盟，協調物管公司安排其前線員工參加檢測計劃。

至於各政府部門、香港房屋委員會及香港房屋協會委聘的物管服務承辦商，民政總署亦將會主動聯絡，告知參與計劃的詳情。

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責任編輯：葉泳珊