【年報解密】審計企管人教你睇年報　4招防中伏　有可疑別投資

新冠肺炎持續肆虐，大家最好留在家中，減少感染機會，也減輕醫療系統的負擔。留在家中最好多讀書，繼續不同知識學習。最近推出的《年報解密 揭露公司價值真相》一書，作者小薯擁有會計及公司企業管治的專業資格，先後在國際會計師事務所和上市公司工作，有編製公司年報的經驗。他在書中教讀者從年報抽絲剝繭，分析公司質素，作合理估值，找出好公司來投資。

1.睇核數師意見：「無保留意見」最佳

一本年報往往有數百頁，究竟從何入手，避免買中「化粧」公司？小薯接受《iMoney》專訪，教大家第一步看核數師意見，如果核數師對公司帳目給予「非標準意見」（即「無保留意見」以外的核數師意見），這些公司已經可以篩走，因為這可能是公司出現問題的先兆。

最佳的核數師意見是「無保留意見」，行內俗稱「Clean Report」，若核數師提出「保留意見」，甚至是「否定意見」或「無法表示意見」這３種「非標準意見」，投資者最好不要拈手。

2.留意公司選用哪一間核數師

同時，投資者也要留意上市公司選用了哪些核數師，他認為四大會計師行，即羅兵咸永道、德勤、安永、畢馬威較佳，「公司蝕十億變賺十億，Big 4唔會俾你（上市公司）咁做，所以第一係睇Big 4，唔係Big 4都要係Second Tier（二綫）Big 5、Big 6，幫你篩走好多。」他指中小型會計師行的資源不及Big 4，變相核數工作和風險品質管理或較寬鬆。

3.現金流對稱 做手腳機會較低

然後，投資者可以留意現金流，「若利潤、EBITDA甚至是毛利與Free Cashflow自由現金流對稱的話，化粧機會較少」。他又說，一盤生意產生到現金流才是可持續，所以投資者要留意其主營業務能否產生到現金流，而這個由主營業務產生的現金流能支持到恒常的資本開支，帶來自由現金流就更好。同時也要多看幾年的年報，看看這現金流是否有持續的趨勢。

4.有可疑之處就不要投資

小薯提醒散戶，若看到帳目有可疑的地方，最好不要投資這些公司，「管理層真係要玩嘢，投資者唔會識睇，我有多少少知識，都未必睇到Tricks。」

▲ 《年報解密 揭露公司價值真相》作者小薯提醒散戶，若看到帳目有可疑的地方，最好不要投資這些公司。（郭紫珊 攝）

ROE選股：要求連續5年維持在12%以上

從事審計工作的小薯，投資選股也相當有心得。他習慣以ROE（股本回報率）選股，先選擇最近一個財年的ROE為12%以上；及ROE過去5年連續維持在12%以上；或過去4年年平均下來要達12%以上。另外，再跟據ROE的五大動力，例如負債比率、每股盈利增加、銷售增長再加以篩選。

篩選出一批公司後，再看公司業務，分析5至10年的年報，判斷業務的護城河有多深，找出優質的公司。

現時他手頭上持有的股票包括港交所（00388）、金沙（01928）、銀娛（00027）。近兩年開始他又研究及小注投資美股，包括標指ETF的VOO、納指ETF的QQQ等，他對自己的投資成績感到滿意。

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