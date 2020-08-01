  • 27°C
香港時間 : 2020801日 (六) 19:01
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【年報解密】審計企管人教你睇年報　4招防中伏　有可疑別投資

理財智慧 18:30 2020/08/01

分享：

新冠肺炎持續肆虐，大家最好留在家中，減少感染機會，也減輕醫療系統的負擔。留在家中最好多讀書，繼續不同知識學習。最近推出的《年報解密　揭露公司價值真相》一書，作者小薯擁有會計及公司企業管治的專業資格，先後在國際會計師事務所和上市公司工作，有編製公司年報的經驗。他在書中教讀者從年報抽絲剝繭，分析公司質素，作合理估值，找出好公司來投資。

1.睇核數師意見：「無保留意見」最佳

一本年報往往有數百頁，究竟從何入手，避免買中「化粧」公司？小薯接受《iMoney》專訪，教大家第一步看核數師意見，如果核數師對公司帳目給予「非標準意見」（即「無保留意見」以外的核數師意見），這些公司已經可以篩走，因為這可能是公司出現問題的先兆。

最佳的核數師意見是「無保留意見」，行內俗稱「Clean Report」，若核數師提出「保留意見」，甚至是「否定意見」或「無法表示意見」這３種「非標準意見」，投資者最好不要拈手。

2.留意公司選用哪一間核數師

同時，投資者也要留意上市公司選用了哪些核數師，他認為四大會計師行，即羅兵咸永道、德勤、安永、畢馬威較佳，「公司蝕十億變賺十億，Big 4唔會俾你（上市公司）咁做，所以第一係睇Big 4，唔係Big 4都要係Second Tier（二綫）Big 5、Big 6，幫你篩走好多。」他指中小型會計師行的資源不及Big 4，變相核數工作和風險品質管理或較寬鬆。

3.現金流對稱  做手腳機會較低

然後，投資者可以留意現金流，「若利潤、EBITDA甚至是毛利與Free Cashflow自由現金流對稱的話，化粧機會較少」。他又說，一盤生意產生到現金流才是可持續，所以投資者要留意其主營業務能否產生到現金流，而這個由主營業務產生的現金流能支持到恒常的資本開支，帶來自由現金流就更好。同時也要多看幾年的年報，看看這現金流是否有持續的趨勢。

4.有可疑之處就不要投資

小薯提醒散戶，若看到帳目有可疑的地方，最好不要投資這些公司，「管理層真係要玩嘢，投資者唔會識睇，我有多少少知識，都未必睇到Tricks。」

《年報解密　揭露公司價值真相》作者小薯提醒散戶，若看到帳目有可疑的地方，最好不要投資這些公司。（郭紫珊　攝）

ROE選股：要求連續5年維持在12%以上

從事審計工作的小薯，投資選股也相當有心得。他習慣以ROE（股本回報率）選股，先選擇最近一個財年的ROE為12%以上；及ROE過去5年連續維持在12%以上；或過去4年年平均下來要達12%以上。另外，再跟據ROE的五大動力，例如負債比率、每股盈利增加、銷售增長再加以篩選。

篩選出一批公司後，再看公司業務，分析5至10年的年報，判斷業務的護城河有多深，找出優質的公司。

現時他手頭上持有的股票包括港交所（00388）、金沙（01928）、銀娛（00027）。近兩年開始他又研究及小注投資美股，包括標指ETF的VOO、納指ETF的QQQ等，他對自己的投資成績感到滿意。

緊貼iMoney，助你步向財務自由！

【財務自由】傳奇基金經理彼得林奇　跑贏大市3個心得　散戶也能戰勝專家

【財務自由教室】甚麼是財務自由？　一圖睇清財務自由基本概念

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 葉卓偉

會計師行 股票 核數師 審計 新冠肺炎 財務自由

上一篇文章

【港股追蹤】零售寒冬　本地零售股繼續有盈警

下一篇文章

【新股IPO】農夫山泉申請主板上市 擬集資78億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【內地人沽貨】內地人聚居地白石角成劈價重災區 逸瓏灣業主蝕住沽貨急回祖國避疫
【內地人沽貨】內地人聚居地白石角成劈價重災區 逸瓏灣業主蝕住沽貨急回祖國避疫
【天氣消息】南海低壓區或增強　天文台料周末狂風大驟雨（附九天天氣預報）
【天氣消息】南海低壓區或增強　天文台料周末狂風大驟雨（附九天天氣預報）
【新冠肺炎】今增121宗確診　旺角Star Global公司11人染疫
【新冠肺炎】今增121宗確診　旺角Star Global公司11人染疫
【居屋2020】市民疫市收入減　新居屋售價或下調
【居屋2020】市民疫市收入減　新居屋售價或下調
【BNO去英國】80後港媽落腳曼城 有何吸引？（附一家四口月開支表）
【BNO去英國】80後港媽落腳曼城 有何吸引？（附一家四口月開支表）
【風暴消息】天文台或今晚發3號波　幾大機會吹襲香港？（附風暴路徑圖）
【風暴消息】天文台或今晚發3號波　幾大機會吹襲香港？（附風暴路徑圖）