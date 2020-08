【小院的R房@iM網欄】第三波疫情爆發 莫隱瞞或誇大接觸病史！

新冠病毒的疫情,由年初至七月已爆發第三波,雖然我是前綫醫生,但我也不知道第一、二、三波的定義。依我記憶,本港於1月23日發現首宗新冠病毒個案,患者是從武漢經高鐵到港。農曆新年過後,相繼有幾個因參與新年聚會而爆發的群組出現,這可能是第一波。其後到4月中至6月期間,本港出現多個趕及強制檢疫限期前回港人仕相關的染病群組,這可能是第二波。直至最近7月,於放寬防疫措施後陸續出現的個案為第三波。一說源頭是受感染的豁免檢疫人士。

相比第一、二波疫情,大家不難發現,第三波疫情多是本地感染個案或群組,當中包括行動不便的護養院院友,甚至有病人在院內感染。面對疫症突襲,不少惶恐的市民海嘯般湧到急症室求診,並要求進行新冠病毒檢測。其實政府有公佈提供病毒檢測的地方,病情不嚴重的人士可到普通科門診求醫,電視廣告也有宣傳,在此我不再多提。我只希望市民在求診時向醫護人員如實報告,千萬不要隱瞞或誇大病情。

急症室設有分流制度,分流站護士會了解求診者的主要申訴,替病人量度生命表徵,然後評估病人情況作緩急先後的應診安排。護士會把有外遊記錄或密切接觸的求診者與其他急症室使用者分隔,然後安排他們在露天的檢疫區或急症室內的負壓設施候診。其實密切接觸的定義甚廣:家庭同住,男、女朋友,大家同枱食飯,沒有戴口罩交談超過十五分鐘等等,都可被介定為密切接觸。此外,衞生防護中心亦會因應個别個案,以環境因素去介定密切接觸;以福慧精舍群組為例,當時於農曆新年期間去過佛舍的善信均被介定為密切接觸者。筆者曾為隱瞞接觸病史的病人診症,他們担心染病,但不想被隔離,於是有所隱瞞。其實分流制度跟行走江湖一樣,都是講個信字,這些隱瞞病情的人實在無義氣!在擠擁的急症室裡,他們可能把病毒傳給因病求診的老人家,成為别人的摧命符!

這邊箱有人隱瞞接觸病史,那邊箱則有病人誇大接觸病史。有一次,一位外藉人士在筆者替他問診時,聲稱自己到過某餐廳吃點心及「I have close contact …… 」筆者隨即安排該病人到一間負壓房等候,並於穿上個人保護裝備後再次替他診症。那病人當時驚慌地在負壓房等候約10分鐘,房內的氣流令他感到有點寒冷,他誤以為被強制隔離。最後於詳細診症後得知他只是「close contact with my friend in the restaurant」,並不是密切接觸者而只是說笑。筆者理解個别病人或因担心染病而誇大病情,唯這樣做會令醫護人員未能善用負壓設施,延誤自己及别人的診治。其實醫者父母心,醫生會盡量安排病人接受病毒檢測。

至於檢測方面,大部份病人只需留深喉唾液作新冠病毒RNA測驗,若病人出現高燒、氣促、血含氧量下降等嚴重病徵,則會被安排接受肺部X光作進一步檢查。此外,若病人在過去14日內有外遊記錄或是密切接觸者,醫生會安排病人在急症室等候檢查結果,而該快速測試結果一般需時六至八小時。由於作深喉唾液檢測前需禁食最少兩小時,因此建議病人到急症室求診前應避免飲食及刷牙。另一方面,因幼童未懂留深喉唾液,醫生因而會安排大便新冠病毒化驗。化驗報告會於病人交回標本後的一、兩日內以SMS傳送至病人手機。

研究顯示新冠病毒的潛服期可長達14天,而病人在空窗期內均會呈陰性反應,所以即使病人收到陰性報告也不應鬆懈。此外,研究亦發現病人在病發前3天已開始釋出病毒,病發時之病毒釋放量接近最高,而病毒在一般環境可存活3至6天,所以大家一定要保持警覺,按衞生防護中心的建議:戴外科口罩、手部衞生、保持社交距離,及減少外出等等。建議多用電子產品與人通訊。最後,希望大家身體健康,疫症早日結束。

作者_袁智傑醫生簡介: 九七回歸後,開始在香港行醫。大部分時間於急症室工作。小部分時間去過中毒咨詢中心,離島的門診及長洲醫院工作。一個本土培訓出來的急症科醫生。

