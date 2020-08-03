【小院的R房@iM網欄】第三波疫情爆發 莫隱瞞或誇大接觸病史！

新冠病毒的疫情，由年初至七月已爆發第三波，雖然我是前綫醫生，但我也不知道第一、二、三波的定義。依我記憶，本港於1月23日發現首宗新冠病毒個案，患者是從武漢經高鐵到港。農曆新年過後，相繼有幾個因參與新年聚會而爆發的群組出現，這可能是第一波。其後到4月中至6月期間，本港出現多個趕及強制檢疫限期前回港人仕相關的染病群組，這可能是第二波。直至最近7月，於放寬防疫措施後陸續出現的個案為第三波。一說源頭是受感染的豁免檢疫人士。

相比第一、二波疫情，大家不難發現，第三波疫情多是本地感染個案或群組，當中包括行動不便的護養院院友，甚至有病人在院內感染。面對疫症突襲，不少惶恐的市民海嘯般湧到急症室求診，並要求進行新冠病毒檢測。其實政府有公佈提供病毒檢測的地方，病情不嚴重的人士可到普通科門診求醫，電視廣告也有宣傳，在此我不再多提。我只希望市民在求診時向醫護人員如實報告，千萬不要隱瞞或誇大病情。

急症室設有分流制度，分流站護士會了解求診者的主要申訴，替病人量度生命表徵，然後評估病人情況作緩急先後的應診安排。護士會把有外遊記錄或密切接觸的求診者與其他急症室使用者分隔，然後安排他們在露天的檢疫區或急症室內的負壓設施候診。其實密切接觸的定義甚廣：家庭同住，男、女朋友，大家同枱食飯，沒有戴口罩交談超過十五分鐘等等，都可被介定為密切接觸。此外，衞生防護中心亦會因應個别個案，以環境因素去介定密切接觸；以福慧精舍群組為例，當時於農曆新年期間去過佛舍的善信均被介定為密切接觸者。筆者曾為隱瞞接觸病史的病人診症，他們担心染病，但不想被隔離，於是有所隱瞞。其實分流制度跟行走江湖一樣，都是講個信字，這些隱瞞病情的人實在無義氣！在擠擁的急症室裡，他們可能把病毒傳給因病求診的老人家，成為别人的摧命符！

這邊箱有人隱瞞接觸病史，那邊箱則有病人誇大接觸病史。有一次，一位外藉人士在筆者替他問診時，聲稱自己到過某餐廳吃點心及「I have close contact …… 」筆者隨即安排該病人到一間負壓房等候，並於穿上個人保護裝備後再次替他診症。那病人當時驚慌地在負壓房等候約10分鐘，房內的氣流令他感到有點寒冷，他誤以為被強制隔離。最後於詳細診症後得知他只是「close contact with my friend in the restaurant」，並不是密切接觸者而只是說笑。筆者理解個别病人或因担心染病而誇大病情，唯這樣做會令醫護人員未能善用負壓設施，延誤自己及别人的診治。其實醫者父母心，醫生會盡量安排病人接受病毒檢測。

至於檢測方面，大部份病人只需留深喉唾液作新冠病毒RNA測驗，若病人出現高燒、氣促、血含氧量下降等嚴重病徵，則會被安排接受肺部X光作進一步檢查。此外，若病人在過去14日內有外遊記錄或是密切接觸者，醫生會安排病人在急症室等候檢查結果，而該快速測試結果一般需時六至八小時。由於作深喉唾液檢測前需禁食最少兩小時，因此建議病人到急症室求診前應避免飲食及刷牙。另一方面，因幼童未懂留深喉唾液，醫生因而會安排大便新冠病毒化驗。化驗報告會於病人交回標本後的一、兩日內以SMS傳送至病人手機。

研究顯示新冠病毒的潛服期可長達14天，而病人在空窗期內均會呈陰性反應，所以即使病人收到陰性報告也不應鬆懈。此外，研究亦發現病人在病發前3天已開始釋出病毒，病發時之病毒釋放量接近最高，而病毒在一般環境可存活3至6天，所以大家一定要保持警覺，按衞生防護中心的建議：戴外科口罩、手部衞生、保持社交距離，及減少外出等等。建議多用電子產品與人通訊。最後，希望大家身體健康，疫症早日結束。

作者＿袁智傑醫生簡介： 九七回歸後，開始在香港行醫。大部分時間於急症室工作。小部分時間去過中毒咨詢中心，離島的門診及長洲醫院工作。一個本土培訓出來的急症科醫生。

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