【平安中@iM網欄】喜不自勝Vs壓力衍生 家居隔離與貓狗

現在家居隔離, 我們home Office，家中工作或活動的人類，可能採取不同的態度，我有些同事和朋友適應後舒泰或接受，但亦有些覺得很侷促。其實平日香港人多在外，過着各自各忙碌的生活，在家中時間的確不多。所以近來我們一家人，在家中逗留時間多了，沒有外出。開始時家中的唐狗也不太習慣。從牠們的言行舉止，眼神等，你可以看出，牠其實在問：「你們是不是有甚麼問題，還是我今天得了大獎，為甚麼整天也看見你們?」接着的日子，牠們就是愉快。因為每天醒來，平時忙碌上學上班的人，現在整天都在家裏，牠們多了很多的me time，當然也少不得小朋友幫牠們擦毛，擦牙，一起滾地沙，遊玩或吃零食。總之家中的唐狗，樂得不可開交。

獸醫界常常說，貓不是細型的狗，因為貓的所有生活習慣，脾性，疾病，生理狀況跟狗是截然不同。這些COVID時間，當我們在家中忙碌生活時，其實很多貓就有不同的反應。貓科動物其實是獨居動物，比較喜歡躲避，亦喜歡自我生活。雖然有少量貓，還是喜歡與人類親近，但是一般都是當牠們「欽點」人類跟他們玩的時間。不知是否這個原因，在這個COVID年代，有很多貓要去看獸醫，因為他們得了「尿道綜合症」，亦稱Feline Lower Urinary Tract Disease或者 Feline Urinary Syndrome。

一般是因為貓感覺的生活壓力，環境轉變等引致。牠們的病徵有三，一是閉尿，即去不了廁所，在沙盆裏怪叫，或兜兜轉轉；二是排血尿，即小便是紅色或楬色的; 三是頻尿，就是在沙盆出出入入，走來走去。見到這些病徵時，貓主還是要帶他們去看獸醫的。輕則要吃藥舒解尿道肌肉活門的抽搐，嚴重的要導尿管引尿排出。尿一定要䆁放，因為排不了尿，不代表身體不造尿。膀胱會從腎臟不停收尿，但如果尿壓迫回腎臟，就好像氣球要迫爆，以小時或半天計，已經可以傷害腎臟。而且，在閉尿時，電解質，血酸鹼等不平衡，嚴重甚至可以引致死亡。竉物狗，一般愛人；但貓，其實可能受不了我們。動物的觀點與角度不同，連身體的健康也受到影響。這何嘗不是在人類同樣發生? 在這困難時艱，願共勉之。

作者＿陳善淇簡介： 筆者是一名獸醫博士，診症十餘年，喜用西藥，中藥及物理治療醫治年老貓狗。亦喜歡從事公共衛生研究，社區公作，及盡責母親等。

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