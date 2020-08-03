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【賢行軼事@iM網欄】「總統御用」成負累？　從Brooks Brothers破產談起

名人薈萃 08:31 2020/08/03

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疫情令全球經濟不景，不斷收到不同品牌大幅關店，甚至破產倒閉的消息，服裝行業更是其中一個重災區，當中有很多品牌可能一直有自身的問題，而疫情只是壓死駱駝的最後一根稻草。在眾多品牌中，其中一個令我最感可惜的，是有逾200年歷史的美國總統御用西裝品牌Brooks Brothers。

我不詳述Brooks Brothers的歷史了，因為在網絡上有大量這些文章。20多年前便一直留意這品牌的其中一個原因，是在香港培育了不少名牌的迪生創建曾是Brooks Brothers的代理，在潘迪生爵士手上，「馬仔」Polo Ralph Lauren在香港盛極一時，所以風格上與Ralph Lauren有著不少類似地方的Brooks Brothers，當年落入迪生集團手上時，我是滿有期待，想看看如何打造另一個成功案例。而可能很多人並不知道，Ralph Lauren大學二年級休學後，便進入了Brooks Brothers工作，及後才創立自己品牌。

當Brooks Brothers公佈申請破產保護令不足半小時，在中環的金融才俊朋友們便討論起來，始終中環人應該是品牌目標客群，我也想聽聽他們的意見。對於我來說Brooks Brothers品牌最吸引的地方，是「美國總統御用西裝品牌」的銜頭，美國45名總統當中，有41名是客戶，就連林肯　（Abraham Lincoln）在1865年遇刺時，也是身穿這品牌的大褸，甘迺迪（John F. Kennedy）則以此品牌揭起「長春滕學院風格」(Ivy League Style) 的潮流，而現任總統特朗普（Donald Trump）也是穿這品牌的西裝參加就職典禮，多強的賣點！

但原來「總統御用」這賣點，沒有好好運用或轉化的話，也可能會成為負累。金融才俊如是說：「總統御用」能帶出尊貴的感覺，同時也是精英主義的象徵，「現在新一代很多都不喜歡精英主義，而且太傳統的感覺，新一代消費者根本不喜歡」

這真是點出了重點，20多年前，矽谷湧現一批以發展科網出人頭地的年輕人，他們多以便服衣著為主，這已改變了當時年青一代對成功人士衣著印象的框框，早已不止是華爾街西裝筆挺的風格。在追求休閒服裝的世代，除了需要穿著正裝的隆重場合，需要穿著整套西裝上班的人已大幅減少，就算Brooks Brothers也有生產休閒服裝，但因形象還是太正裝，令不少消費者為之卻步，甚至忘記有這選擇。

「他不用大眾化，主打你們這些金融人、大班，將品牌定位再向上推也可以呀！」我怎麼像在向眼前這位金融才俊推銷一樣。

「其實我們很多金融人，會到自己喜歡的裁縫店度身訂造，而且價錢也差不了多少。」

我們的討論飄到大西洋的另一邊，背景跟Brooks Brothers有點相似，家傳戶曉的傳統高級服裝品牌，英國貴族風格的代表Kent & Curwen，從前一樣是以正裝為家傳寶刀，但近年經碧咸（David Beckham）加持後，除了令人感到英式貴族的休閒風格，也加添了時尚感，令不少年輕人也會穿起左胸繡上一朵大玫瑰的襯衣，這是傳統過渡為潮流時尚的成功例子之一。

「其實這個品牌，除了美國總統穿著外，主要還有甚麼賣點呢？」金融才俊反問道。當然還有很多很多，例如用料上乘、品質好、也曾有聯名合作，但他這個問題，令我想到的是「總統御用」這匾額太大、太沉重，蓋過了其他亮點，有時候一個耀眼的賣點，不可過度放大和消費，也要為它不斷增添新元素。傳統也要趕得上變化，同時又要不失傳統，實在不簡單。

作者_廖寶賢簡介：

行走不同國際品牌十多年，鍾意玩、鍾意新嘗試，永遠追求突破，相信創新就是成功之道。現為FILA港澳星總經理。

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撰文 : 廖寶賢、編輯：邊婕

欄名 : 賢行軼事

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