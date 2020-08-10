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【公關大娜移@iM網欄】侘寂之美 與疫症共舞

名人薈萃 08:02 2020/08/10

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小女一出世，發現手臂側有一粒小胎痣，隱隱覺得刺眼。米已成炊，長輩們但凡見了，語氣中總滲透薄責：「你大肚時一定揼過釘」、「食得太多黑色食物」，總之千錯萬錯，都是為娘的罪過。那小小印記，宛如我心頭的一根刺，一直耿耿於懷，盤算著待時機成熟挾女兒上皮膚科，勢要還其白晳肌膚。

胎記叫作Angel kiss，天使之吻，意境旖旎，但我滿腦子充斥著外觀上的不完美。一如前天不小心穿上那件殘留茶漬的白恤衫，整日怕人看見而心神恍惚。

數年前在京都上過茶道，茶師技藝如行雲流水，自不必說，意外的是所用的茶具異常質樸粗糙，部分瓷杯更似崩缺。同行友人藐嘴串了一句：「唔識嘢」，這是日本人崇尚的侘寂（wabi-sabi）美學精神，小至瓷器的裂紋、地上的枯葉、凹凸不平的石頭、古舊的房子都盡量展現原貌。樂觀看待萬物的無常變化和稍縱即逝，修復不完美的破損，在缺陷中發掘美態。

這種與不完美共生共存的心態，燃動了日本人每次災後重建的強大復原力，過程艱辛，卻堅忍，且毫不聒噪。

COVID-19這場災害，顛覆了許多從前完美的表相，年薪高達30萬美元的飛機師，是眾人艷羨的天之驕子，如今要委身於超市整理貨架，周末還化身搬運工，周薪抵不上機師半天的收入。劇場及演藝中心關門，俊美的演員要轉到車房做洗車工。美艷的小花「No Show、零收入」，唯有網上寄賣雜貨。前五星級酒店宴會部主管，加入送外賣和揸的士行列。媒體採主成為「斜槓族」：Freelance撰稿、短片製作、FB落廣告專員⋯⋯

疫境中許多人丟了工作、不幸染疫，或須接受隔離，有家歸不得⋯⋯本港第三波疫情急劇惡化，疫苗仍只聞樓梯響，如何與病毒共存求生是唯一出路。調適心態、靈活轉身、制定「新的防疫生活模式」、工作及學習模式，經常做風險評估，預早做「防風措施」，例如執拾好「走佬袋」，做好物資、住宿、小朋友的關顧等緊急安排。

瘟疫持續蔓延，宜保持樂天知命的正面心態走過這趟泥濘。以林夕的「缺陷美」與大家共勉：

要是長夜從來沒有黑暗，那會有月亮；

要是故事從來沒有哀傷沒過場，那會鼓掌。

多得有缺陷美，身邊景物越明媚。

 

作者_陳仕娜簡介：

由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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撰文 : 陳仕娜、編輯：邊婕

欄名 : 公關大娜移

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