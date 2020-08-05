  • 27°C
香港時間 : 2020805日 (三) 08:07
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【品水師教飲水@iM網欄】水都有分軟、硬? 軟水、硬水的分別和定義

名人薈萃 08:00 2020/08/05

分享：

我們知道水有分軟水和硬水，為大家解釋一下兩者的定義及具體有什麼分別。

總括來說，礦物質含量較低的水是軟水，而礦物質含量較高的水，就是硬水。至於怎樣才算是含量高或低呢，介紹一下世界上幾個量度的標準。

硬度 (Hardness): 量度已溶解在水中的礦物質鈣和鎂，Hardness多用於量度自來水的軟、硬度，水的鈣和鎂含量越高，硬度則越高。Hardness是以mg/L 為量度單位，即每一公升的水中含有多少毫克的鈣和鎂。下表是硬度的定義標準:

硬度 礦物質含量 (mg/L)
軟 (Soft) 0-60
徧硬 (Moderately Hard) 61-120
硬 (Hard) 121-180
非常硬 (Very Hard)    181

根據香港水務處的資料，香港的自來水平均硬度為36 mg/L，屬於軟水。

總溶解固體 (TDS – Total Dissolved Solids): 量度已溶解在水中的礦物質含量，TDS與Hardness的最大分別，在於除了鈣和鎂外，也包含鉀、鈉、碳酸氫鹽、氯化物、硫酸鹽等等的礦物質。水中的礦物質大小約1微米 (或千分之一毫米)或更小。TDS多用於量度礦泉水的軟、硬度，也是以mg/L 為量度單位。TDS值越高，代表水的礦物質含量越豐富，水的硬度也就越高。下表是TDS的定義標準:

TDS 礦物質含量 (mg/L)
非常低 (Very Low) 0-50
低 (Low) 51-500
中度 (Medium) 501-1500
高 (High)    1501

另外量度礦泉水的軟、硬度也有 Dry Residual的叫法，做法是量度水在180 °C  高温蒸發後殘餘的礦物質。我們知道水的化學符號是H2O，有趣的是，這些量度標準反映了一件事，世界上或許不存在單純的H2O，因為除了 氫(H) 和 氧(O)外，水或多或少還含有鈣 (Ca)、鎂 (Mg)、鈉 (Na) 、鉀 (K)、氯化物 (Cl) 等礦物質元素。

那麼我們應該飲軟水或硬水較好呢? 下星期再探討

作者＿品水師 李冠威 (Ivan)簡介：

香港首席品水師，Aqua House 創辦人，國際品水大賽評委，曾任銀行管理層，有感大眾對水普遍存在誤解，棄年薪百萬工作，全身投入推廣飲好水文化，灌輸正確知識，為大眾提供免費飲水諮詢服務。

Facebook 專頁: 香港首席品水師 - 李冠威 Ivan Lee

更多品水師教飲水@李冠威的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 李冠威 Ivan Lee、編輯：邊婕

欄名 : 品水師教飲水

最新專欄文章 更多

【品水師教飲水@iM網欄】食物有礦物質 點解要飲礦泉水?
2020/07/29
【品水師教飲水@iM網欄】食物有礦物質 點解要飲礦泉水?
【品水師教飲水@iM網欄】健康謬誤 醫生話: 飲礦泉水會生腎石？
2020/07/22
【品水師教飲水@iM網欄】健康謬誤 醫生話: 飲礦泉水會生腎石？
【品水師教飲水@iM網欄】飲「對的水」改善健康問題　 如何找適合自己的水？
2020/07/15
【品水師教飲水@iM網欄】飲「對的水」改善健康問題　 如何找適合自己的水？
【品水師教飲水@iM網欄】多喝水，並不會令你健康
2020/07/08
【品水師教飲水@iM網欄】多喝水，並不會令你健康
【品水師教飲水@iM網欄】小朋友不喝水? 你給他喝的是甚麼水?
2020/07/01
【品水師教飲水@iM網欄】小朋友不喝水? 你給他喝的是甚麼水?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

九十後「散工王」被搶160萬名表 僅數月前購買
九十後「散工王」被搶160萬名表 僅數月前購買
【遠走他鄉】英國打工好容易？ 居英港人：有朋友8個月搵唔到工！
【遠走他鄉】英國打工好容易？ 居英港人：有朋友8個月搵唔到工！
【移民加拿大】冷門王子島創業 70後成功移民
【移民加拿大】冷門王子島創業 70後成功移民
【樓市現象】跑馬地租客見區內「隱世豪宅」劈價百萬元即入市 呎價低見1.27萬元 低過九龍居屋
【樓市現象】跑馬地租客見區內「隱世豪宅」劈價百萬元即入市 呎價低見1.27萬元 低過九龍居屋
【新車發布】恒大健康推6款新能源車　取名「恒馳」目標全球規模最大
【新車發布】恒大健康推6款新能源車　取名「恒馳」目標全球規模最大
【投資海外】英國樓勿亂買　否則按揭凍過水
【投資海外】英國樓勿亂買　否則按揭凍過水