【品水師教飲水@iM網欄】水都有分軟、硬? 軟水、硬水的分別和定義

我們知道水有分軟水和硬水，為大家解釋一下兩者的定義及具體有什麼分別。

總括來說，礦物質含量較低的水是軟水，而礦物質含量較高的水，就是硬水。至於怎樣才算是含量高或低呢，介紹一下世界上幾個量度的標準。

硬度 (Hardness): 量度已溶解在水中的礦物質鈣和鎂，Hardness多 用於量度自來水 的軟、硬度，水的鈣和鎂含量越高，硬度則越高。Hardness是以mg/L 為量度單位，即每一公升的水中含有多少毫克的鈣和鎂。下表是硬度的定義標準:

硬度 礦物質含量 (mg/L) 軟 (Soft) 0-60 徧硬 (Moderately Hard) 61-120 硬 (Hard) 121-180 非常硬 (Very Hard) ≥ 181

根據香港水務處的資料，香港的自來水平均硬度為36 mg/L，屬於軟水。

總溶解固體 (TDS – Total Dissolved Solids): 量度已溶解在水中的礦物質含量，TDS與Hardness的最大分別，在於除了鈣和鎂外，也包含鉀、鈉、碳酸氫鹽、氯化物、硫酸鹽等等的礦物質。水中的礦物質大小約1微米 (或千分之一毫米)或更小。TDS多 用於量度礦泉水 的軟、硬度，也是以mg/L 為量度單位。TDS值越高，代表水的礦物質含量越豐富，水的硬度也就越高。下表是TDS的定義標準:

TDS 礦物質含量 (mg/L) 非常低 (Very Low) 0-50 低 (Low) 51-500 中度 (Medium) 501-1500 高 (High) ≥ 1501

另外量度礦泉水的軟、硬度也有 Dry Residual的叫法，做法是量度水在180 °C 高温蒸發後殘餘的礦物質。我們知道水的化學符號是H2O，有趣的是，這些量度標準反映了一件事，世界上或許不存在單純的H2O，因為除了 氫(H) 和 氧(O)外，水或多或少還含有鈣 (Ca)、鎂 (Mg)、鈉 (Na) 、鉀 (K)、氯化物 (Cl) 等礦物質元素。

那麼我們應該飲軟水或硬水較好呢? 下星期再探討。

作者＿品水師 李冠威 (Ivan)簡介： 香港首席品水師，Aqua House 創辦人，國際品水大賽評委，曾任銀行管理層，有感大眾對水普遍存在誤解，棄年薪百萬工作，全身投入推廣飲好水文化，灌輸正確知識，為大眾提供免費飲水諮詢服務。 Facebook 專頁: 香港首席品水師 - 李冠威 Ivan Lee

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