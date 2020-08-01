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【投資海外】英國樓勿亂買　否則按揭凍過水

股樓投資 17:33 2020/08/01

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2017年6月，英國倫敦住宅格倫費爾大廈（Grenfell Tower）失火，最終79人死亡。調查指，大廈外牆使用的隔熱、防雨覆板，未能通過安全檢測，是導致悲劇發生的其中一個原因。自此之後，英國政府加強檢測樓房外牆物料，不合格便要移除。值得留意的是，若購入不合規格的二手樓房，買家隨時無法承造按揭。

據外媒報導，按英國規定，所有指定的高層建築，都須經過有關檢測，才獲發符合消防安全評核表格EWS1，惟截至今年六月底，仍有逾450棟建築不符合新規例。

報導又指，購入這類物業，風險較大，且甚難轉售，因為銀行批出按揭前，會要求買家提供大廈的EWS1表格，證明物業外牆安全，才會批出貸款。因此若打算在英國置業，特別是二手樓房，必須做好功課，否則按揭隨時被拒，最終撻訂收場。

相關文章：英國首置買樓免稅　港人買家睇實一點　慎防中伏（上）

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撰文 : 柳家平

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