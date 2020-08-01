【疫市營商】HKTVmall網上書展10日開鑼　特惠佣金邀展商開網店

▲ HKTVmall在Facebook公布各展覽日期及精彩預告；預計將會錄3000萬人次。

本地疫情尚未受控，多個實體展場無奈延期。不過，HKTVmall早前已宣布，將會舉行4個網上展覽，今日更於Facebook公布各展覽日期及精彩預告；預計將會錄3000萬人次。

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1. 網上書展

日期：8月10至15日



集合超過300間出版社，包括MUJI、朗文、突破等。期間，將有人氣作家網上分享，例如陶傑、方健儀、王迪詩等。另亦有清貨區、兒童及益智教材專區等。

2. 電子電器節

日期：8月17至22日



與CGA電競館合作一齊直播打機，推出每日瘋狂減優惠，有超過一萬件貨品$99起。

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3. 嬰兒用品展

日期：8月24至29日

超過1萬件貨品4折起、送HKTVmall兒童及成人口罩，以及多款平價換購產品。另有星級紮肚師、醫師及營養師舉辦網上講座等。

4. 玩具節

日期：8月24-29日

新品玩具及遊戲上線，每日有1間店鋪大劈價、送HKTVmall成人口罩，可獲取限時店舖優惠碼等。

同時，HKTVmall現亦正邀請各大參展商共同合作，以特惠佣金喺 HKTVmall 網購平台開設網店，簽訂短期合約。有興趣者，可電郵至aog.merc@hktv.com.hk。

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責任編輯：葉泳珊