【疫市營商】HKTVmall網上書展10日開鑼　特惠佣金邀展商開網店

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【疫情見真情】社企推廣物資再造 連結二度就業婦創本土製造
本地疫情尚未受控，多個實體展場無奈延期。不過，HKTVmall早前已宣布，將會舉行4個網上展覽，今日更於Facebook公布各展覽日期及精彩預告；預計將會錄3000萬人次。
1. 網上書展
日期：8月10至15日
集合超過300間出版社，包括MUJI、朗文、突破等。期間，將有人氣作家網上分享，例如陶傑、方健儀、王迪詩等。另亦有清貨區、兒童及益智教材專區等。
2. 電子電器節
日期：8月17至22日
與CGA電競館合作一齊直播打機，推出每日瘋狂減優惠，有超過一萬件貨品$99起。
3. 嬰兒用品展
日期：8月24至29日
超過1萬件貨品4折起、送HKTVmall兒童及成人口罩，以及多款平價換購產品。另有星級紮肚師、醫師及營養師舉辦網上講座等。
4. 玩具節
日期：8月24-29日
新品玩具及遊戲上線，每日有1間店鋪大劈價、送HKTVmall成人口罩，可獲取限時店舖優惠碼等。
同時，HKTVmall現亦正邀請各大參展商共同合作，以特惠佣金喺 HKTVmall 網購平台開設網店，簽訂短期合約。有興趣者，可電郵至aog.merc@hktv.com.hk。
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責任編輯：葉泳珊