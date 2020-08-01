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【港股追蹤】遊客幾時回歸？　呢隻金股都發盈警

股樓投資 21:45 2020/08/01

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國際金價近期持續急升，本周已多番挑戰每盎斯2000美元水平，現時仍然企穩1950美元以Z。但金價雖然持續強勢，黃金相關行業卻並非全部好景。周生生（00113）公布，預期截至今年6月底止，中期純利將按年減少65%至70%，至約2億元，去年同期純利約6.15億元。

公司指，盈利下跌主要是由於新冠病毒爆發，導致集團珠寶零售網絡的部分店舖暫停營業或縮短營業時間、訪港旅客銳減，以及消費意欲低迷。但集團強調整體財務狀況維持穩健，會重組分店網絡、和與業主磋商租金以應對營商環境。

高盛早前發表報告，指金價將會在未來12個月升至2300美元，該行分析員Jeffrey Currie形容，投資者正尋找新儲備貨幣，他又解釋，地緣緊張局勢加劇，而且美國的疫情及國內政治皆存在不確定性，而且聯儲局對通脹前景或有改變，也是令黃金創新高的原因。

但另一方面，金飾、金條等需求就受疫情影響，世界黃金協會指，全球金條與金幣投資需求在上半年按年跌17%，創近11年來的最低水平396.7噸。另外，由於疫情影響，上半年全球金飾需求按年幾近減半，降至572噸。故就算金價節節上升，零售股也難以受惠。

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撰文 : 古植平

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