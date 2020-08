【港股追蹤】遊客幾時回歸？　呢隻金股都發盈警

國際金價近期持續急升,本周已多番挑戰每盎斯2000美元水平,現時仍然企穩1950美元以Z。但金價雖然持續強勢,黃金相關行業卻並非全部好景。周生生(00113)公布,預期截至今年6月底止,中期純利將按年減少65%至70%,至約2億元,去年同期純利約6.15億元。

公司指,盈利下跌主要是由於新冠病毒爆發,導致集團珠寶零售網絡的部分店舖暫停營業或縮短營業時間、訪港旅客銳減,以及消費意欲低迷。但集團強調整體財務狀況維持穩健,會重組分店網絡、和與業主磋商租金以應對營商環境。

高盛早前發表報告,指金價將會在未來12個月升至2300美元,該行分析員Jeffrey Currie形容,投資者正尋找新儲備貨幣,他又解釋,地緣緊張局勢加劇,而且美國的疫情及國內政治皆存在不確定性,而且聯儲局對通脹前景或有改變,也是令黃金創新高的原因。

但另一方面,金飾、金條等需求就受疫情影響,世界黃金協會指,全球金條與金幣投資需求在上半年按年跌17%,創近11年來的最低水平396.7噸。另外,由於疫情影響,上半年全球金飾需求按年幾近減半,降至572噸。故就算金價節節上升,零售股也難以受惠。

如欲查看更多 iMoney 全新網上專欄的內容請按此: https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!