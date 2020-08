【港股追蹤】零售寒冬　本地零售股繼續有盈警

新冠肺炎肆虐下,本地零售行業今年由年初至今都「無啖好食」,不論高檔品牌,抑或主打中低價商品的店舖亦一樣。主打藥妝的商店在疫情下,大部分都加強供應防疫用品如口罩及酒精搓手液等,但似乎對業績成效不大。當中,在主板上市的卓悅控股(00653)昨晚就發盈警,預期今年上半年虧損會較去年同期進一步增加。

公司指,基於對董事會目前可獲得的資料(包括本集團最新的未經審核綜合管理賬目) 的初步評估,對比去年同期錄得的未經審核綜合虧損約為2,950萬元,集團預期於截至今年六月底止,上半年未經審核綜合虧損將大幅增加3倍。

集團認為,預期虧損增加原因主要為去年本港發生的示威遊行及社會事件,令訪港旅客人數大幅下滑,導致銷售業績疲弱;加上新冠病毒1月起爆發,政府實施檢疫措施,訪港旅客人數進一步減少,本地消費情緒亦有所削弱。公司指,於零售店資產的使用權資產以及物業、廠房及設備之減值撥備、存貨及其他相關撥備屬非現金項目,對集團 現金流或流動資金狀況並無影響。

雖然卓悅市值不足5億元,但連在疫情下有生意可做的行業,也錄得如此經營虧損,其他本地零售行業慘況可想而知,對下周起陸續公布業績的港資股有前瞻性作用。

