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【港股追蹤】零售寒冬　本地零售股繼續有盈警

股樓投資 18:58 2020/08/01

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新冠肺炎肆虐下，本地零售行業今年由年初至今都「無啖好食」，不論高檔品牌，抑或主打中低價商品的店舖亦一樣。主打藥妝的商店在疫情下，大部分都加強供應防疫用品如口罩及酒精搓手液等，但似乎對業績成效不大。當中，在主板上市的卓悅控股（00653）昨晚就發盈警，預期今年上半年虧損會較去年同期進一步增加。

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公司指，基於對董事會目前可獲得的資料（包括本集團最新的未經審核綜合管理賬目） 的初步評估，對比去年同期錄得的未經審核綜合虧損約為2,950萬元，集團預期於截至今年六月底止，上半年未經審核綜合虧損將大幅增加3倍。

集團認為，預期虧損增加原因主要為去年本港發生的示威遊行及社會事件，令訪港旅客人數大幅下滑，導致銷售業績疲弱；加上新冠病毒1月起爆發，政府實施檢疫措施，訪港旅客人數進一步減少，本地消費情緒亦有所削弱。公司指，於零售店資產的使用權資產以及物業、廠房及設備之減值撥備、存貨及其他相關撥備屬非現金項目，對集團 現金流或流動資金狀況並無影響。

雖然卓悅市值不足5億元，但連在疫情下有生意可做的行業，也錄得如此經營虧損，其他本地零售行業慘況可想而知，對下周起陸續公布業績的港資股有前瞻性作用。

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撰文 : 古植平

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