【疫市營商】一個小充電器點樣引發大商機? 呢間初創企業話你知

香港人個個機不離手，部份人可能因為工作需要，或需要攜帶多於一部手機外出，雖然不少人會帶上外置充電器（俗稱「尿袋」）方便隨時充電，但「尿袋」也有一定重量，而且智能手機較「食電」，萬一手機及「尿袋」同時也電量用盡，就會與世隔絕。現時有些商場、食肆都有提供充電服務給顧客， 可惜設備供不應求，而且只能定點充電，非常不方便。

【疫市營商】疫情下唔敢外出睇醫生﹖信諾推在家醫療服務 可在家中視像診療



有見及此，市面上也有自助移動電源租借服務，客人可在租借站租借到電器，就可以為電話充電，用完後可以在任何一個租借點歸還。事實上，據政府統計處數個月前發表的研究報告結果顯示，全港有超過597萬人擁有手提電話，滲透率亦由2018年的89.8%上升至2019年的91.5%由於手機；而按年齡組別分類，10至24歲的群組，有94%的人都擁有智能手機，而25至44歲的群組，有99.8%人有智能手機，即幾乎全民有手機，可見自助移動電源租借服務的市場商機無限。

【筍盤推介】 港島樓2房單位叫價只係7字頭 坐擁大海景裝修企理



本地初創科技公司「充電易」（Easy Charge），看準這個市場的潛力，於今年6月中投入香港市場，提供「共享無線充電器」，首創亞洲首個無線充電系統，吸引客人使用服務。同時也推出商戶夥伴推廣計劃，協助商戶提升人流，以達雙贏局面。

▲ Easy Charge充電易的充電器配備無線充電及3線插頭充電模式，支援各型號的手機。

「充電易」是為本港首間推出無線共享充電器服務公司，公司投資超過七位數字，去開發全亞洲首個無線充電系統及完善的四維體系。有別於市面上同類產品，充電易的充電器配備3 條不同手機插頭的充電線，以及跟手機一拍即充的無線充電服務，可支援各型號的手機，最多可以充4個機器。更採用貴金屬電源作客人接觸點，達至快速充電效果。同時充電器每個僅重125克，比 iPhone還要輕，方便邊走邊用。

【樓市現象】康怡3房再跌穿1000萬 樓價仲平過將軍澳3房

▲ Easy Charge充電易機座機身輕巧，佔用空間有限，適合放置於各大小商舖。



事實上，「充電易」於今年初開始正式籌備業務，其租借服務將於6月於香港正式投入服務，但過去半年間，香港飽受新冠肺炎衝擊，零售業面臨數十年來最嚴峻的寒冬期。充電易總經理 Micheria Lui 坦言，疫情下公司尚未正式啟動任何宣傳。「雖然公司每天收入暫僅以千元計，但是靜態註冊會員的數量卻超乎想象，每天有近百人以各種途徑註冊登記， 充電易亦設有用戶免註冊的直接租借功能，至今本港總體用戶已達9,000人次左右。」

公司如何於逆市中拓展商機﹖ Micheria Lui 指公司推出了「疫市求生計劃」，目前公司是全港唯一為伙伴商戶提供機座訂製服務的無線充電器租貸服務供應商，可獲邀冠名商標於充電座機上。「充電易不收取商戶按金和服務費，對公司與本港商戶而言，是雙贏的合作模式，這不僅提升客户服務及品牌形象，更有免費廣告宣傳功效，確是一個互惠互利的商業模式。」

【著數優惠】疫情下重振消費有乜計﹖ 牛奶公司推獎賞計劃「yuu」 1蚊賺1分

同時，公司也開創全港唯一電子優惠券平台「COUPON MART優惠易」。商戶可以借充電易APP內的Coupon Mart電子優惠平台精準發放Pop up手機廣告及優惠予充電易的用戶，用戶可享「吃、喝、玩、樂」的商戶優惠，為商戶提供更直接及快捷的宣傳渠道；特別在現時零售寒冬之際，提供了一個近乎零成本的商業宣傳方案，有助商戶增加曝光率，同時也能提高人流，商戶營業額也可以提升。

▲ Easy Charge公司總經理 Micheria Lui （左）及伙伴商戶精工表專門店高級營業經理陳昊明（右）。

Micheria Lui指， 「充電易」目前已跟數百家商戶合作，遍佈各大零售店、百貨、商場、酒店、餐廳等，當中包括歐洲名牌服飾專賣店Hannah、著名品牌精工表專門店、醫學美容護理及服務品牌法國Ingrid Millet ；大型百貨店先施百貨及各大餐廳食肆，如麻酸樂、時代冰室等大中小型商戶。

▲ 法國Ingrid Millet 高級市場經理Ryan（右）稱「基於Easy Charge充電易 與法國Ingrid Millet 對產品同樣有嚴格安全要求，成為雙方合作的主要因素。」



充電易的收費也十分大眾化，現階段租借服務預設48 小時內歸還充電器，租金為每小時5元，租借一整天的租金也只是20元，收費絕大部份人可以負擔得到。到底這個經營模式如何獲得利潤﹖Micheria Lui表示：「充電器設備成本固定，而且不須付租金給合作商家，全年首兩個月租借收入就可以抵銷設備成本，剩餘10個月租借收入幾乎都是利潤。」



客戶用4個簡單步驟就可輕鬆借電：

1.下載EASY CHARGE APP/直接用微信小程序

2.掃描主機上右上角的二維碼

3.選擇付款方法及完成付款後，充電器立即彈出

4.充電後於任何一個EASY CHARGE租借站都可歸還

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容【https://bit.ly/2zJY7DJ】

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！