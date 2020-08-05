【財務自由】一家四口旅居沖繩　岑皓軒：移居前準備多元資產　無懼動盪

岑皓軒（Matthew）和馬漪楠（Isabella）這對恩愛夫妻的故事，相信iMoney讀者不會陌生，他們每周撰寫「一家四口離家出走」專欄，分享旅居見聞，眨眼已接近6年。還記得2014年兩人決定旅居，接受iM邀請寫專欄，這些年見證着他們先後在泰國曼谷、中國成都、日本沖繩旅居的生活文化、風土人情、親子點滴，並發掘當地美好的一事一物。

他們第一年在泰國旅居，遊遍泰北及布吉等地，試過到農家下田插秧、建泥磚屋；第二年他們落腳成都，試過沿陸路入藏，7日7夜由成都前往西藏拉薩，感受中國西部地區的獨特風光。最近4年他們暫時停留在日本沖繩，日日對着笑面迎人、憂哉悠哉的沖繩人，加上蔚藍遼闊的藍天大海，令哈日的港人非常「葡萄」。

靠收租旅居各地

Matthew和Isabella沒有在當地打工，主要「工作」僅是寫專欄和出書，能夠支持一家四口這些年的旅居生活，全因他們在35歲已做到財務自由。

他們最初受《窮爸爸，富爸爸》一書啟發，定下了財務自由的目標。Matthew在英國留學回港，數年後加入銀行任財務策劃經理，收入穩定，2005年辭工全職炒期指，賺到過百萬元的老婆本和置業首期。2006年底，Matthew與Isabella準備結婚，以200萬元買入麗港城自住單位，首期60萬元。至2008年樓價上升，他們將單位加按，獲得約70萬元首期，買入麗港城一個連租約單位收租，靠租金收入支付供樓開支。2010年再照辦煮碗在同屋苑購入第三伙。2013年，他們沽出兩個麗港城單位，轉戰四川成都，買入甲級寫字樓單位收租，賺取6厘租金回報。

當年，兩人還未滿35歲每月收逾4萬元租金，已成功達致財務自由。2014年中，Isabella辭去了中學教師的穩定工作，帶着兩個當時未夠5歲的兒子離家出走，開展旅居外國的計劃，過着「悠牧家庭」的生活。

用期權增現金流

近年樓市居高不下，無論是香港或是內地，樓價也拾級而上，讀者或會質疑Matthew和Isabella是樓市狂潮的受惠者。其實，他們僅持有成都商廈物業，餘下的香港麗港城單位已於2018年出售，還清按揭後套現了約500萬元，他們投資了本港藍籌股，包括港交所（00388）、騰訊（00700）、滙豐（00005）、領展（00823）等。滙豐不派息、領展股價由高位回落，豈有打亂其財務自由計劃？

「師承」於《窮爸爸，富爸爸》的Matthew坦言，財務自由的重點不在於資本增值，而在於現金流（Cashflow），即使所持資產價格有所回落，但只要提供的現金流能夠持續，也能維持財務自由的狀態，「真正讓你有自由係Cashflow，而唔係Capital gain。」

成都是中國西部主要商業中心，現時其成都商廈依然有穩定租金收入，足夠支持一家的生活基本開支，「唯一係人仔比早幾年買嘅時候弱咗啲」。股票方面，滙豐不派息的確對他有一定影響，不過Matthew擅長用期權策略增加現金流，「有貨就沽Call（Short Call），無貨沽Put（Short Put）等收貨。以前做開指數期權，現在無咁多時間睇，所以做股票期權，每個月只有結算前後幾日要行動，其他時間盡可能唔理，可以唔理就唔理。」

例如他手上的騰訊和港交所早前用Short Call，賺期權金時沽出了，現在他便會做Short Put等收貨及收期權金。相反，滙豐他會做Short Call，等沽貨也收期權金。目前期權策略每月為他帶來3萬至4萬元收入，視乎目標股票當月的引伸波動（Implied volatility）有多大，「大嘅時候收入多啲，如果呆吓呆吓好鬼靜，收入就無咁多。」例如近期騰訊和港交所價內波動較大，便可以收取較多期權金。

▲ 岑皓軒和馬漪楠帶着兩個小朋友，先後在泰國曼谷、中國成都、日本沖繩旅居，感受當地生活文化、風土人情。

對於已達成財務自由，或現時沽出香港資產，手持一大筆錢打算移民的港人。Matthew提醒大家要準備多元收入（Multiple source of income），不要只得一種資產，提供單一收入。「有錢有資產，（移居）去到都唔好得一個source of income，唔好將香港（的資產）斬草除根，一定要將一部分資產留喺香港或中港，有層樓喺香港就最簡單。」他提醒港人不應將所有資產搬離香港，最好留下一半在香港，「因為去到唔知掂唔掂，just in case，買個保險，可以有條回頭路。」

節錄自第667期《iMoney Focus》封面故事。

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