【財務自由】一家四口旅居沖繩　岑皓軒：移居前準備多元資產　無懼動盪

岑皓軒(Matthew)和馬漪楠(Isabella)這對恩愛夫妻的故事,相信iMoney讀者不會陌生,他們每周撰寫「一家四口離家出走」專欄,分享旅居見聞,眨眼已接近6年。還記得2014年兩人決定旅居,接受iM邀請寫專欄,這些年見證着他們先後在泰國曼谷、中國成都、日本沖繩旅居的生活文化、風土人情、親子點滴,並發掘當地美好的一事一物。

他們第一年在泰國旅居,遊遍泰北及布吉等地,試過到農家下田插秧、建泥磚屋;第二年他們落腳成都,試過沿陸路入藏,7日7夜由成都前往西藏拉薩,感受中國西部地區的獨特風光。最近4年他們暫時停留在日本沖繩,日日對着笑面迎人、憂哉悠哉的沖繩人,加上蔚藍遼闊的藍天大海,令哈日的港人非常「葡萄」。

靠收租旅居各地

Matthew和Isabella沒有在當地打工,主要「工作」僅是寫專欄和出書,能夠支持一家四口這些年的旅居生活,全因他們在35歲已做到財務自由。

他們最初受《窮爸爸,富爸爸》一書啟發,定下了財務自由的目標。Matthew在英國留學回港,數年後加入銀行任財務策劃經理,收入穩定,2005年辭工全職炒期指,賺到過百萬元的老婆本和置業首期。2006年底,Matthew與Isabella準備結婚,以200萬元買入麗港城自住單位,首期60萬元。至2008年樓價上升,他們將單位加按,獲得約70萬元首期,買入麗港城一個連租約單位收租,靠租金收入支付供樓開支。2010年再照辦煮碗在同屋苑購入第三伙。2013年,他們沽出兩個麗港城單位,轉戰四川成都,買入甲級寫字樓單位收租,賺取6厘租金回報。

當年,兩人還未滿35歲每月收逾4萬元租金,已成功達致財務自由。2014年中,Isabella辭去了中學教師的穩定工作,帶着兩個當時未夠5歲的兒子離家出走,開展旅居外國的計劃,過着「悠牧家庭」的生活。

用期權增現金流

近年樓市居高不下,無論是香港或是內地,樓價也拾級而上,讀者或會質疑Matthew和Isabella是樓市狂潮的受惠者。其實,他們僅持有成都商廈物業,餘下的香港麗港城單位已於2018年出售,還清按揭後套現了約500萬元,他們投資了本港藍籌股,包括港交所(00388)、騰訊(00700)、滙豐(00005)、領展(00823)等。滙豐不派息、領展股價由高位回落,豈有打亂其財務自由計劃?

「師承」於《窮爸爸,富爸爸》的Matthew坦言,財務自由的重點不在於資本增值,而在於現金流(Cashflow),即使所持資產價格有所回落,但只要提供的現金流能夠持續,也能維持財務自由的狀態,「真正讓你有自由係Cashflow,而唔係Capital gain。」

成都是中國西部主要商業中心,現時其成都商廈依然有穩定租金收入,足夠支持一家的生活基本開支,「唯一係人仔比早幾年買嘅時候弱咗啲」。股票方面,滙豐不派息的確對他有一定影響,不過Matthew擅長用期權策略增加現金流,「有貨就沽Call(Short Call),無貨沽Put(Short Put)等收貨。以前做開指數期權,現在無咁多時間睇,所以做股票期權,每個月只有結算前後幾日要行動,其他時間盡可能唔理,可以唔理就唔理。」

例如他手上的騰訊和港交所早前用Short Call,賺期權金時沽出了,現在他便會做Short Put等收貨及收期權金。相反,滙豐他會做Short Call,等沽貨也收期權金。目前期權策略每月為他帶來3萬至4萬元收入,視乎目標股票當月的引伸波動(Implied volatility)有多大,「大嘅時候收入多啲,如果呆吓呆吓好鬼靜,收入就無咁多。」例如近期騰訊和港交所價內波動較大,便可以收取較多期權金。

▲ 岑皓軒和馬漪楠帶着兩個小朋友,先後在泰國曼谷、中國成都、日本沖繩旅居,感受當地生活文化、風土人情。

對於已達成財務自由,或現時沽出香港資產,手持一大筆錢打算移民的港人。Matthew提醒大家要準備多元收入(Multiple source of income),不要只得一種資產,提供單一收入。「有錢有資產,(移居)去到都唔好得一個source of income,唔好將香港(的資產)斬草除根,一定要將一部分資產留喺香港或中港,有層樓喺香港就最簡單。」他提醒港人不應將所有資產搬離香港,最好留下一半在香港,「因為去到唔知掂唔掂,just in case,買個保險,可以有條回頭路。」

節錄自第667期《iMoney Focus》封面故事。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機!