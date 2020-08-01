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【宏觀中國】國家新戰略　怎樣理解內循環經濟？

股樓投資 15:39 2020/08/01

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在中美角力愈演愈烈、全球疫情肆虐的背景，國家主席習近平在多個會議上提出推動中國經濟「國內大循環」，到底「內循環」該如何理解？

其他文章：【至叻板塊】牛皮市炒消息　風電板塊憑甚麼跑出？

這個戰略的背景建基於中國有4億中等收入群，城鎮化率超過六成，中國經濟符合大國經濟的條件。在這個前題下，通過改革、鼓勵激發創新，建構更加完善和高質量的經濟供應體系，從而再釋放消費需求。

具體措施，包括通過國產替代、完善技術和產業供應鏈，改變受制於人的局面；激發內需市場，以彌補海外需求疲弱，對中國經濟的衝擊。

其他文章：【筍盤推介】 港島樓2房單位叫價只係7字頭 坐擁大海景裝修企理

事實上，「內循環」跟習近平初上任提出的「中國製造2025」沒有大分別，都是發展創新技術和產業，但更著重於內需市場，以本身市場培育技術發展，減少對外部的依賴。

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