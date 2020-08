【宏觀中國】國家新戰略　怎樣理解內循環經濟？

在中美角力愈演愈烈、全球疫情肆虐的背景,國家主席習近平在多個會議上提出推動中國經濟「國內大循環」,到底「內循環」該如何理解?

這個戰略的背景建基於中國有4億中等收入群,城鎮化率超過六成,中國經濟符合大國經濟的條件。在這個前題下,通過改革、鼓勵激發創新,建構更加完善和高質量的經濟供應體系,從而再釋放消費需求。

具體措施,包括通過國產替代、完善技術和產業供應鏈,改變受制於人的局面;激發內需市場,以彌補海外需求疲弱,對中國經濟的衝擊。

事實上,「內循環」跟習近平初上任提出的「中國製造2025」沒有大分別,都是發展創新技術和產業,但更著重於內需市場,以本身市場培育技術發展,減少對外部的依賴。