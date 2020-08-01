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【港股展望】過去十年8月表現最差　留意2大投資主題

股樓投資 15:53 2020/08/01

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傳統智慧五窮、六絕、七翻身，但今年7月未見翻身。展望8月份，過去10年竟然表現最差的月份，投資者可留意2大投資主題：業績期及恒指檢討。

剛過去的7月，港股受疫情爆發及中美關係緊張影響，呈先升後回，最後一日（31日）以全月最低位24595點收市，埋單7月份升168點或0.7%，七翻身未竟全功。

另一邊廂，恒生科技指數在7月最後一周推出，推出後屢創新高，高見7285點，收報7155點，升54點或0.77%，首周累升4.3%。    

展望8月份，參考過去十年數據，8月港股表現絕對不合格，有8年錄得下跌，僅2016及2017年錄得升幅。同時8月竟是十二個月計表現最差月份，平均每年下挫2.77%，較「五窮月」的2.59%跌幅還要差，而「六絕月」平均亦只軟0.42%。

相關文章：【港股業績】下周公布業績　主要港股一覽

投資者可留意8月份有兩大投資主題，首先是業績期，尤其重磅藍籌股的業績好壞，一向對後市影響舉足輕重。踏入下周，率先迎來傳統藍籌股派成績表，分別滙豐（00005）、恒生銀行（00011）、中電控股（00002）、長和（00001）、長實集團（01113）及港鐵（00066）。

此外，太古A（00019）、中國海外（00688）及中國平安（02318）分別在月中及月尾公布業績。受社會運動影響及新冠疫情第三波爆發，港資企業的業績料受到重大影響，值得注意的是公司對下半年的業務展望及有何應對策略。

至於市場關注之科技股，恒生科技指數成份股中，中芯國際（00981）於下周四（6日）率先公布季度業績，而股王騰訊（00700）將於8月12日公布上半年業績；閱文集團（00772）、華虹半導體（01347）、網易（09999）於8月11日公布。

相關文章：【大行點睇】富瑞兩大理由　上調阿里巴巴目標價至300元

第二個主題，就是恒指服務公司將於8月14日對恒指進行檢討，市場焦點落在3隻新經濟股：阿里巴巴（09988）、美團點評（03690）及小米集團（01810），會否一次過被納入恒指成份股。

早前恒指服務公司通過修例，容許同股不同權及第二上市的股份符合染藍資格。以市值及成交額計，阿里巴巴被視為染藍大熱，阿里股價在7月初創下263.8元歷史新高後，股份近期進行整固，形成三角形待變，在20天線有支持，可考慮在243.5元吸納，目標價上望300元，跌穿50天線約223元止蝕。


    

撰文 : 李兆明

恒生指數 恒生科技指數 香港股票 中電控股（00002） 滙豐控股（00005） 中國平安（02318） 阿里巴巴－SW（09988） 長實集團（01113） 長和（00001） 恒生銀行（00011）

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