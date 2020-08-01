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【疫市營商】網購需求不勝負荷　Amazon有何策略應對？

商業 13:35 2020/08/01

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當網購需求爆增，Amazon有何招數應對？（Amazon網站圖片）

新冠疫情爆發，由於民眾減少外出，推動網購需求。Amazon第二季的產品銷售額、服務費收入大幅增加。當網購需求爆增，Amazon有何招數應對？

【香港疫情】順豐一名機場行李寄存員工確診　不影響核心快遞服務

Amazon財務總監Brian Olsavsky指，自3月初顧客需求顯著增加，且持續整個季度。消費者對低毛利的雜貨、消費品的需求特別強勁。日用雜貨的銷售額上漲3倍，而登記特快送貨服務Prime的會員亦增加，消費金額同步上揚。

不過，正因為需求大幅增加，Amazon Prime的承諾送貨時間亦由1日增加至2日。Brian Olsavsky指，相信2天送貨承諾仍需維持一段時間，暫時未知何時可加快派送。

【中小企教室】IG、FB直播宣傳　營銷策略、事前準備懶人包

為應付龐大需求，Amazon亦增聘175,000名新員工，當中全職員工有有125,000名；並花費40億美元，為他們購入個人防護裝備及消毒工具。Amazon亦希望可加大設施、倉庫的容量50％，料今年第三、四季將會有新設施啟用。同時，Amazon原訂於7月舉行的年度促銷活動亦需延至第四季舉行。

【零售寒冬】租金太貴成零售死因？　商戶倡共渡時艱改行「分成租金」

責任編輯：葉泳珊

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