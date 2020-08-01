【美股入門】投資美股前必要下戴的五個APPS

「工卻善其事，必先利其器」，投資美股前，最重要當然是擁有最快速、最深入的市場資訊和分析。除了留意《iMoney》的網頁及Facebook專頁外，以下五個手機應用程式也非常實用：

1. Marketwatch

功能 接收美股即時新聞

觀看部份《巴隆氏》文章

要了解美股最新動態，新聞資訊必不可少，而Marketwatch就是其中一個美國最受歡迎的新聞資訊平台，而且還是免費。至於為甚麼選擇Marketwatch而非CNBC，這是因為Marketwatch可以免費收看到美國著名財經雜誌《巴隆氏》的部份文章。

2. seeking alpha

功能 專業分析，選出好股

Trending New功能找出重要新聞

投資無Idea可以怎麼辦？seeking alpha可以幫到你。很多坊間的投資高手都會在seeking alpha撰寫深入的分析文章，遠至美國經濟的預測，近至個股未來的展望，都可以在seeking alpha中看到，而且這些民間高手覆蓋的股票範圍也很廣泛，不論大、中、小型股都有覆蓋。

其次，作為投資美股的初哥，看著海量的新聞資訊，有時真的不知道那一項資訊最為重要，seeking alpha中的Trending news功能便會助你選出現時最熱門的新聞，同時，它也有Trending analysis的功能，助你選出現時最受歡迎的分析文章。

3. Tradingview

功能 股票圖表

由海量的新聞及分析中選出好股後，就要選對入市位。而Tradingview的股票圖表是眾程式中最為出色，除了基本的陰陽燭、成交量等重要資訊外，它亦有數十種技術指標；而且使用者亦可以自行趨勢線、平行通道等不同類型的訊號線，最強大的是有回歸趨勢（Regreesion）的功能。

4. Investing.com

功能 匯市、商品、債市價格及圖表

財經日曆

Investing.com則會用來看外匯及商品價格，基本上全球幾乎所有的外匯組合、黃金、白銀、甚至大豆、咖啡、活牛、活豬的價格都可以在investing.com中找到。值得一提，很多財經程式都沒有債券相關的報價，頂多只有美國十年期國債的息率，但investing.com則網羅了全球債市的息率。

另外，investing.com的財經日曆功能亦非常實用，而且它亦會替你分別數據的重要性，就算自問是經濟白痴也不用怕。

5. Stocker股票管理

功能 紀錄戰績，港股美股通用

這是五個《iMoney》推薦的應用程式當中，唯一一個由香港人開發的程式。這個程式主要是用於紀錄用戶的股票組合及其收益，雖然坊間也有很多同類型的程式，但它們不是只能支援港股、就是只可紀錄美股，很少可以「港股撈埋美股」，而此程式就兼備這兩個最受港人歡迎的股市。

同場加映

6.Stock Tracker

看股價

要了解市場動態，有時未必需要每次都開圖表出來看，如果只想看股價及市場主要指數的走勢，很多人都會用富途牛牛來「睇價」，但Stock Tracker的介面比「牛牛」更加簡單易用，其實也是十錯的選擇。另外此程式的Market Heatmap功能也很實用，由大市升跌到熱炒板塊，再到板塊中每隻股票的走勢都可以在圖中一目了然。