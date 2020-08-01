【華為風暴】加司法部稱引渡孟晚舟到美受審 條件已全達成

加拿大司法部提交法院的文件顯示，引渡中國科技巨企華為副董事長兼財務總監孟晚舟到美國受審的條件已全數達成。華為對此拒作回應。

路透報道，有關文件列舉支持扣押孟晚舟的證據，顯示孟對滙豐銀行作出不實陳述，冀維持雙方關係；孟晚舟是引渡案件的當事人，因此，引渡案的條件已經符合法定要求。正式引渡聆訊預料明年4月舉行。

孟晚舟代表律師較早前要求加拿大政府，公開所有涉及孟的文件，加拿大法院將於8月17至21日期間展開聆訊。

卑詩省最高法院5月裁定，孟晚舟涉及的指控符合美國及加拿大的「雙重犯罪」標準，預料引渡聆訊將於明年4月舉行。

孟晚舟的律師早前已向加拿大法院申請中止執行美國引渡程序，稱美國總統特朗普營造脅迫氛圍。

另據《南華早報》引述消息報道，華為正尋求所有證據，指滙豐銀行提出誤導性證據，使孟晚舟被捕。不過，華為是否正式提出控告，仍屬初步階段，尚未定案。

報道又指，華為已聘請5間律師行，以解決有關官司。

相關文章：

【滙豐股價】官媒未停狙擊滙豐 央視邀美檢察官受訪：滙豐約見孟晚舟不尋常

【滙豐+孟晚舟案】滙豐遭黨媒狠批股價再逼35元 微信3點反駁「陷害」華為遭下架（第三版）

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁