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【美股收市】蘋果飆1成破頂 納指急漲1.5% 道指倒升114點

即市財經 04:12 2020/08/01

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美國科技股4大龍頭FAAG、即Facebook（美：FB）、蘋果（美：AAPL）、亞馬遜（美：AMZN）、Google母公司Alphabet（美：GOOGL），業績齊勝預期，帶領大型科技股做好，刺激納指急漲1.5%，蘋果股價飆1成創新高，道指先挫後揚。
道指收報26428點，升114點或0.4%；標指收報3271點，升24點或0.8%；納指收報10745點，升157點。

蘋果宣布股份1拆4，股價大升40.28美元，收報425.04美元，市值漲至1.84萬億美元（約14.3萬億港元），超越沙地阿美成為全球最大上市公司。
Facebook股價漲8.1%，亞馬遜抽高3.7% ; Alphabet則因季度營業額16年來首跌而挫3.1%。
傳統巨企大幅跑輸科技股，重型機械公司Caterpillar和油公司雪佛龍（Chevron）業績欠佳，股價分別下滑2.9%和2.7%。雪佛龍第二季虧損83億美元，每股蝕1.59美元，遠高於預期的92美仙。

美歐周五公布的經濟數據欠佳，顯示量化寬鬆措施可能持續一段長時期，支持金價挑重啟升勢，再創新高。較活躍的紐約12月期金高見2005.4美元，收市報1985.9美元，上升1%。

美銀周五預期金價可挑戰3000美元。惟摩根大通潑冷水，預期金價稍後將失去上升動力。

 

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