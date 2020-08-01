【中美角力】特朗普擬最快周六禁TikTok 傳微軟洽購TikTok美國業務

▲ 外媒指，特朗普最快周六簽署行政命令禁止Tiktok。

中美緊張關係升溫，外電引述消息稱，美國總統特朗普周五（31日）表示，計劃下令字節跳動（ByteDance）拆售TikTok控制權，同時，美國政府將採取行動，以釋除TikTok可能將美國用戶資料交給中國政府的疑慮。據報，微軟（美： MSFT）正洽購TikTok美國業務。

特朗普指，最快當地時間周六（8月1日）通過行政命令封殺TikTok，並不同意微軟購買TikTok的潛在協議。

對於TikTok或易主，內地媒體引述字節跳動回應指，不對謠言或猜測發表評論，公司對TikTok的長期成功充滿信心。字節跳動又指，數億用戶在TikTok抒發創意，平台上的創作者也獲得收益，TikTok將持續致力保護用户的隱私及安全。

特朗普表示，正審視TikTok，並考慮不同方案對付TikTok，包括有效禁止TikTok在美國使用，但最近有很多事情發生，將看看會發生甚麼事情。

美國參議院上周通過法案，禁止政府僱員在處理公務的設備上下載TikTok應用程式。美國財長姆欽周三曾表示，旗下外國投資委員會（CFIUS）正在評估抖音國際版TikTok的安全威脅。

早前傳字節跳動擬拆售旗下TikTok多數股權，買方提出價格相當於TikTok估值達500億美元，為TikTok2020年預期收入的50倍，遠高於美國已上市的社交平台Snap（美：SNAP）。

字節跳動亦正考慮將中國業務在香港或上海上市，外電指字節跳動更傾向在香港上市，目前估值或逾1,000億美元；同時，亦考慮將非中國業務在歐洲或美國上市。

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