【中美角力】據報特朗普快簽命令 逼字節跳動棄TikTok控權

中美緊張關係升溫，據報美國總統特朗普（Donald Trump）最快於周五公布一項決定，要求字節跳動(ByteDance)對旗下「海外版抖音」TikTok的控制權。

路透報道，美國政府將採取行動，以釋除TikTok可能將美國用戶資料交給中國政府的疑慮。

美國參議院上周通過法案，禁止政府僱員在處理公務的設備上下載TikTok應用程式。美國財長姆欽周三曾表示，旗下外國投資委員會(CFIUS)正在評估抖音國際版TikTok的安全威脅。

早前傳計字節跳動劃出售旗下TikTok多數股權。外電引述知情人士指，字節跳動的部分投資者正洽購TikTok股權，提出價格相當於TikTok估值達500億美元，為TikTok2020年預期收入的50倍，遠高於美國已上市的社交平台Snap（美：SNAP）。

字節跳動亦正考慮將中國業務在香港或上海上市，外電指字節跳動更傾向在香港上市，目前估值或逾1,000億美元；同時，亦考慮將非中國業務在歐洲或美國上市。

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