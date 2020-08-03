【中美角力】微軟：就收購TikTok進行商討　冀9月15日前完成談判（第五版）

▲ 外媒指，特朗普最快周六簽署行政命令禁止Tiktok。

微軟（美： MSFT）最新公布，已與字節跳動就收購抖音海外版TikTok進行討論，並表示將繼續努力與美國政府達成協議，打算將於9月15日之前完成談判。微軟又表示，可能邀請其他美國投資者參與是次收購交易。

至於路透引述兩名了解內情的消息人報道，美國總統特朗普已同意給字節跳動45天時間，與微軟協商出售Tiktok事宜。消息人士稱，字節跳動和微軟的磋商將受到美國外資審議委員會（CFIUS）的監督。CFIUS有權阻止任何收購協議。

微軟表示，新結構將建立於目前用戶喜愛的體驗基礎上，同時加入世界級的安全性、私穩及數碼安全保護，又指將確保用戶數據保留在美國。

外電較早前引述消息稱，美國總統特朗普周五（31日）表示，計劃下令字節跳動（ByteDance）拆售TikTok控制權，同時，美國政府將採取行動，以釋除TikTok可能將美國用戶資料交給中國政府的疑慮。據報，微軟（美： MSFT）正洽購TikTok美國業務，惟特朗普表態後，微軟和字節跳動已暫停談判最新進度；最新進展是字節跳動傾向獨立分拆TikTok美國，而非出售予微軟。

路透社報道，特朗普發表相關言論後字節跳動已同意完全剝離TikTok美國業務。字節跳動曾經尋求持有TikTok業務少數股權，但遭美國政府拒絕。根據新的交易提議，字節跳動將完全退出TikTok美國業務，而微軟將接手。部分總部在美國的字節跳動投資者或有機會獲得TikTok美國業務少數股權。

美國政府尚未回應是否接受字節跳動的讓步。消息人士稱，微軟接管美國TikTok後，將負責保護所有美國用戶數據。

WSJ：因特朗普言論 微軟和字節跳動已暫停談判

《華爾街日報》此前則稱，特朗普表態反對微軟收購TikTok美國業務的交易後，微軟和字節跳動已暫停相關交易談判，不過交易未完全終止，雙方希望首先摸清總統特朗普的立場。

特朗普據報要求TikTok作出額外讓步，包括未來3年在美國新增1萬個職位。

南早：投資人更傾向獨立分拆TikTok

不過，及至周日（2日）晚上，《南華早報》報道稱，字節跳動更傾向讓TikTok美國業務獨立分拆，而非出售予微軟。報道又提及，字節跳動創辦人張一鳴及投資者並不願意將TikTok美國業務分拆予美國公司。報道引述消息人士指：「除了張一鳴，會議中幾乎所有的人都喜歡分拆，心情有點像『創始人將出局，而房子（TikTok）將歸我們所有』。」然而，實際上張一鳴別無選擇，因為如果他不放手，TikTok將被禁止。

另外，美國財長姆努欽亦表示，美國海外投資委員會認為TikTok不能繼續保持當前形式，特朗普可能會強制TIKTOK出售或禁止該程式。

特朗普：正考慮不同方案對付TikTok

特朗普早前表示，最快當地時間周六（8月1日）通過行政命令封殺TikTok，並不同意微軟購買TikTok的潛在協議。

對於TikTok或易主，內地媒體引述字節跳動回應指，不對謠言或猜測發表評論，公司對TikTok的長期成功充滿信心。字節跳動又指，數億用戶在TikTok抒發創意，平台上的創作者也獲得收益，TikTok將持續致力保護用户的隱私及安全。

特朗普表示，正審視TikTok，並考慮不同方案對付TikTok，包括有效禁止TikTok在美國使用，但最近有很多事情發生，將看看會發生甚麼事情。

美國參議院上周通過法案，禁止政府僱員在處理公務的設備上下載TikTok應用程式。美國財長姆欽周三曾表示，旗下外國投資委員會（CFIUS）正在評估抖音國際版TikTok的安全威脅。

早前傳字節跳動擬拆售旗下TikTok多數股權，買方提出價格相當於TikTok估值達500億美元，為TikTok2020年預期收入的50倍，遠高於美國已上市的社交平台Snap（美：SNAP）。

字節跳動亦正考慮將中國業務在香港或上海上市，外電指字節跳動更傾向在香港上市，目前估值或逾1,000億美元；同時，亦考慮將非中國業務在歐洲或美國上市。

（第二版新增字節跳動同意剝離TikTok美國業務；第三版新增微軟字節跳動暫停談判；第四版新增字節跳動股東更願意獨立分拆TikTok及姆努欽言論；第五版新增微軟聲明）

相關文章：

TikTok坐擁逾160萬澳洲青少年用戶 傳當地政府正作審查

挑戰TikTok FB宣佈於多國推出「Instagram Reels」功能

【中美角力】白宮考慮未來數週將頒布TikTok及微信禁令