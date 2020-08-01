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【疫市營商】疫情下唔敢外出睇醫生﹖信諾推在家醫療服務 可在家中視像診療

理財智慧 16:15 2020/08/01

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新冠肺炎疫情持續惡化，政府也呼籲市民盡量留在家中，減少外出。不過，也有不少長期病患者需時定期到醫院覆診，市民也有機會患上普通疾病如傷風感冒，但疫情下，為免感染病毒，大家盡量都不想前往醫院或診所。於美國紐約證交所上市的信諾集團旗下信諾香港，宣佈推出「信諾在家醫療服務」，於新冠肺炎疫情期間提供一系列在家醫療服務予旗下客戶。

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信諾東南亞地區部及區域健康方案主管及行政總裁Julian Mengual表示：「新冠肺炎肆虐為我們帶來挑戰，如非必要都應留在家中。我們明白病人有需要定時到醫院接受治療或處方藥物，病人和家屬均會擔心外出有機會受到感染，但又憂慮不定時接受治療或診症會影響病情。新冠肺炎繼續於全球肆虐，為減低客戶感染新冠肺炎的風險，我們特別推出一系列在家醫療服務，確保他們獲得適切的治療。」

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「信諾在家醫療服務」提供的服務包括市場首創的「在家護理癌症及慢性疾病服務」，於新冠肺炎疫情期間，信諾香港的客戶可按需要使用此服務，如客戶正接受癌症治療，只需致電信諾客戶服務熱線，並獲轉介至醫療服務經理作進一步評估。專業腫瘤科醫生會因應患者病情、治療方案及有可能產生的副作用為每一位患者作詳細分析。如醫生認為情況合適，客戶可獲安排於家中接受如化療等癌症治療服務。而慢性疾病病人亦可經信諾客戶服務熱線，經轉介使用信諾視像診療服務，以獲取醫生建議及藥物送遞服務。

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同時，信諾的客戶也可透過視像診療服務，可安坐家中，隨時隨地遙距接受普通科或專科醫生診症，藥物更可安排即日免費送遞到家中。

最近本港錄得多宗新冠肺炎確診個案大增，市場對新冠病毒測試的需求大增，也要特地前往公立、私立醫院或診所接受有關服務，需要花上很多時間，也面對感染風險。信諾的客戶在醫生建議的情況下，公司也會安排送遞新冠病毒深喉唾液測試套裝到客戶家中，讓客戶可於家中安心接受新冠病毒檢測，上述費用將根據相關保單條款及細則按相關的保障項目獲得賠償。

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此外，為了讓客戶更了解自己的健康狀況，信諾特設網上免費健康風險評估，提供健康報告及相關建議。如評估結果顯示為需要作進一步跟進，專業的註冊護士會與客戶聯絡，提供有助改善健康狀況的建議。除此之外，信諾客戶服務聊天機械人Chloe亦可為客戶即時尋找附近的普通科或專科醫生資訊並進行預約。

更多關於「信諾在家醫療服務」的詳情，請瀏覽此網頁

 

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撰文 : 陳詠妍

治療 癌症 長期病 診所 疫情 護理 信諾 新冠肺炎疫情

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