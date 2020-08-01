  • 26°C
香港時間 : 2020801日 (六) 00:45
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中芯國際】中芯夥北京經濟技術開發區建12吋晶圓廠

即市財經 00:27 2020/08/01

分享：

中芯計劃在北京開發及營運12吋晶圓生產設施項目

中芯 （00981） 宣布，與北京經濟技術開發開發區管委會訂立合作框架文件，兩者有意成立合資企業，在北京開發及營運12吋晶圓生產設施項目。該項目首期的估計投資及初始註冊資本將分別為76億美元及50億美元；初始註冊資本的51%的將由中芯出資，即中芯將出資25億美元。

中芯表示，會推動其他第三方投資參與，而出資及股權佔比其後可按其他第三方投資者的出資作出調整。

該項目將分兩期發展。據計劃，該項目將聚焦於生產28納米及以上集成電路，目標為該項目的首期最終達致每月約10萬片12吋晶圓的產能。該項目的第二期將基於客戶及市場需求於適當時展開。

集團表示，為把握北京市發展集成電路產業的良機，該項目可滿足不斷增長的市場及客戶需求，提高集團國際市場地位及競爭力，並推動集團及北京的集成電路產業發展。

北京經濟技術開發區為北京市唯一的國家級經濟技術開發區，享有國家級經濟技術開發區和高新技術產業園區的雙重優惠政策。

相關文章：

【中芯國際】中芯港股8日走資58億元　北水搬資回A股炒？

【書展停訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報hket.com》粉絲專頁

香港股票 中芯國際（滬：688981） 中芯國際（00981）

下一篇文章

【美股市況】蘋果Facebook創新高　道指標指齊倒跌納指僅微彈（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國制裁】Solomon Yue：滙豐已關陳智思戶口　陳智思助理︰他無滙豐戶口
【美國制裁】Solomon Yue：滙豐已關陳智思戶口　陳智思助理︰他無滙豐戶口
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【新股IPO】泰格醫藥傳逾30萬人認購　凍資約2355億
【新股IPO】泰格醫藥傳逾30萬人認購　凍資約2355億
【美元危機】任志剛：倘美元貶值超過35%　港元如與沉船掛鈎
【美元危機】任志剛：倘美元貶值超過35%　港元如與沉船掛鈎
牛奶公司推新獎賞計劃yuu「使1蚊賺1分」 連結惠康、萬寧、7-11等2000間商店及食肆
牛奶公司推新獎賞計劃yuu「使1蚊賺1分」 連結惠康、萬寧、7-11等2000間商店及食肆
萬寧Mann Card積分如何轉換成yuu積分？　一文教你如何轉換
萬寧Mann Card積分如何轉換成yuu積分？　一文教你如何轉換