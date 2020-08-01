【中芯國際】中芯夥北京經濟技術開發區建12吋晶圓廠

▲ 中芯計劃在北京開發及營運12吋晶圓生產設施項目

中芯 （00981） 宣布，與北京經濟技術開發開發區管委會訂立合作框架文件，兩者有意成立合資企業，在北京開發及營運12吋晶圓生產設施項目。該項目首期的估計投資及初始註冊資本將分別為76億美元及50億美元；初始註冊資本的51%的將由中芯出資，即中芯將出資25億美元。

中芯表示，會推動其他第三方投資參與，而出資及股權佔比其後可按其他第三方投資者的出資作出調整。

該項目將分兩期發展。據計劃，該項目將聚焦於生產28納米及以上集成電路，目標為該項目的首期最終達致每月約10萬片12吋晶圓的產能。該項目的第二期將基於客戶及市場需求於適當時展開。

集團表示，為把握北京市發展集成電路產業的良機，該項目可滿足不斷增長的市場及客戶需求，提高集團國際市場地位及競爭力，並推動集團及北京的集成電路產業發展。

北京經濟技術開發區為北京市唯一的國家級經濟技術開發區，享有國家級經濟技術開發區和高新技術產業園區的雙重優惠政策。

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