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【虛擬銀行】Welab Bank可否憑「8%現金回贈」殺出一條血路？

即市財經 12:00 2020/08/01

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隨著Welab Bank（匯立銀行）於7月30日正式開業，八間虛擬銀行中已有三間正式投入服務，其餘兩間分別是眾安銀行及天星銀行。在三間已開業虛銀行中，匯立銀行暫時是唯一一間提供實體卡的銀行。

WeLab Debit Card特點是於優惠期內可享有8%現金回贈，消費上限為3000元，即回贈最多240元。雖然回贈金額不多，但「8%現金回贈」已足以吸引客戶眼球。匯立銀行行政總裁謝學海表示，今季會繼續推廣品牌及扣帳卡，至第四季再推出貸款服務，反映匯立銀行更傾向透過扣帳卡切入市場吸客，而非如另外兩間虛銀行般主打高息存款。

每名成人平均擁有約3張信用卡

然而，香港信用卡市場競爭極其激烈，每名成人平均擁有約3張信用卡，如撇除仍較慣用現金的長者的話，數目將更誇張。現時看來，「8%現金回贈」確有助吸引客戶開戶，建立初步客戶基礎，但能否長期留住客戶，成功吸引他們使用銀行其他服務將成營運關鍵。

有零售銀行主管坦言，信用卡業務「唔易做」，因消費者精打細算，「邊張卡有優惠就用邊張」，忠誠度低；銀行則主要依賴利息收入、海外簽賬手續費、逾期罰款等賺取收入。然而，銀行普遍會應客戶要求豁免逾期罰款，加上銀行需提供回贈或其他優惠吸引客人使用，因此他笑言，只要客戶準時還款，銀行將會倒蝕。

市傳另一虛銀Mox將會推出實體卡

最近亦有報道指，最近英國虛銀Monzo因疫情下用戶出遊次數大減，令Monzo Card貢獻的交易費用收益大減，管理層甚至稱情況嚴重至影響公司可持續經營能力，反映銀行不能過度依賴信用卡手續費收入。

至於其他虛銀，市傳即將正式開業的Mox早已宣布將會推出實體卡，其型格十足的限量黑色金屬卡在試業期間已吸引了大量客戶登記（不過其後有部份客戶在Mox Facebook專頁不斷投訴未能獲得「黑卡」，甚至揚言罷用）。另外，眾安銀行原本並不打算推出實體卡，惟後來已改變主意，現正籌備推出。

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