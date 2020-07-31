【筍盤推介】 港島樓2房單位叫價只係7字頭 坐擁大海景裝修企理
本港疫情再現第三波爆發，政府日前再公布新一輪防疫措施，限聚令收緊至兩人，樓市備受不利因素夾擊，市場減價盤愈來愈多，為買家提供上車及換樓機會。以下介紹位於香港仔福群大樓B座高層5室，樓齡28年，實用面積450平方呎，間隔為2房，叫價798萬元，叫價較銀行估價低58萬元，適合換樓人士。
放盤詳細資料如下：
|物業地址：
|香港仔福群大樓B座高層5室 (物業編號: M100336758)
|實用面積：
|450呎
|間隔
|2房
|叫價：
|798萬元
|賣點：
|
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https://bit.ly/309EVtl
以下為單位相片：
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撰文 : 陳詠妍