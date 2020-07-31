【筍盤推介】 港島樓2房單位叫價只係7字頭 坐擁大海景裝修企理

本港疫情再現第三波爆發，政府日前再公布新一輪防疫措施，限聚令收緊至兩人，樓市備受不利因素夾擊，市場減價盤愈來愈多，為買家提供上車及換樓機會。以下介紹位於香港仔福群大樓B座高層5室，樓齡28年，實用面積450平方呎，間隔為2房，叫價798萬元，叫價較銀行估價低58萬元，適合換樓人士。

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放盤詳細資料如下：

物業地址： 香港仔福群大樓B座高層5室 (物業編號: M100336758) 實用面積： 450呎 間隔 2房 叫價： 798萬元 賣點： 高層2房裝修企理

單位擁開揚海景

實用率逾75%

物業鄰近海濱公園，步行至香港仔市中心只需五分鐘，民生設施齊全

屋苑基座設有商場

近巴士總站

較銀行估價平-58萬

有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：

https://bit.ly/309EVtl

以下為單位相片：

▲ 福群大樓基座設商場

▲ 單位客廳已有不少入牆衣櫃

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▲ 單位設有對流窗，空間更流通

▲ 單位外望遼闊海景

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▲ 單位尚算新凈

▲ 單位設有對流窗，空間更流通

▲ 浴室設計較舊式

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▲ 廚房設有多個廚櫃

．以上資料由美聯物業提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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