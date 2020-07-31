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【筍盤推介】 港島樓2房單位叫價只係7字頭 坐擁大海景裝修企理

股樓投資 08:31 2020/07/31

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本港疫情再現第三波爆發，政府日前再公布新一輪防疫措施，限聚令收緊至兩人，樓市備受不利因素夾擊，市場減價盤愈來愈多，為買家提供上車及換樓機會。以下介紹位於香港仔福群大樓B座高層5室，樓齡28年，實用面積450平方呎，間隔為2房，叫價798萬元，叫價較銀行估價低58萬元，適合換樓人士。

【樓市現象】康怡3房再跌穿1000萬 樓價仲平過將軍澳3房

放盤詳細資料如下：

物業地址： 香港仔福群大樓B座高層5室 (物業編號: M100336758)
實用面積： 450呎
間隔 2房
叫價： 798萬元
賣點：
  • 高層2房裝修企理
  • 單位擁開揚海景
  • 實用率逾75%
  • 物業鄰近海濱公園，步行至香港仔市中心只需五分鐘，民生設施齊全
  • 屋苑基座設有商場
  • 近巴士總站
  • 較銀行估價平-58萬

有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：
https://bit.ly/309EVtl

 

以下為單位相片：

福群大樓基座設商場

單位客廳已有不少入牆衣櫃

【內地人沽貨】內地人聚居地白石角成劈價重災區 逸瓏灣業主蝕住沽貨急回祖國避疫

單位設有對流窗，空間更流通

單位外望遼闊海景

【樓市現象】在家工作引發租樓需求 IT男求私人空間 急付全年租金即住時代廣場

單位尚算新凈

 

單位設有對流窗，空間更流通

浴室設計較舊式

【樓市現象】 疫情加限聚令下「無樓睇」成交增 代理如何「見招拆招」﹖

廚房設有多個廚櫃

 

 

．以上資料由美聯物業提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

 

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撰文 : 陳詠妍

物業 香港仔 估價 疫情
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