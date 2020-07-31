【港股追蹤】中芯成立合營公司　聚焦生產28納米及以上晶片

剛登陸科創板的內地最大芯片代工商中芯國際(00981)再有大型投資計劃。集團晚上宣布，與北京開發區管委會訂立合作框架文件，有意就發展及營運該項目於中國共同成立合資企業。

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該項目將分兩期發展。據計劃，合資企業將從事發展及營運該項目，該項目將聚焦於生產28納米及以上集成電路(晶片)，目標為該項目的首期最終達致每月100,000片12 吋晶圓的產能。該項目的第二期將基於客戶及市場需求於適當時開展。 待訂立最終協議，該項目首期的估計投資及初始註冊資本將分別為76億美元及50億美元，約51%的初始註冊資本將由本公司出資。換言之，中芯承擔的初始註冊資本約25億美元。

根據中芯公告，北京經濟技術開發區為北京市唯一的國家級經濟技術開發區，享有國家級經濟技術開發區和高新技術產業園區的雙重優惠政策。集團開展項目的目的，為把握北京市發展集成電路產業的良機，相信該項目可滿足不斷增長的市場及客戶需求，提高中芯的國際市場地位及競爭力，並推動集團及北京的集成電路產業發展。

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