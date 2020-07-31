  • 26°C
香港時間 : 2020801日 (六) 00:20
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港股追蹤】中芯成立合營公司　聚焦生產28納米及以上晶片

股樓投資 23:31 2020/07/31

分享：

剛登陸科創板的內地最大芯片代工商中芯國際(00981)再有大型投資計劃。集團晚上宣布，與北京開發區管委會訂立合作框架文件，有意就發展及營運該項目於中國共同成立合資企業。

相關文章：【中芯科創板】中芯A股高位回吐　較H股仍大幅溢價逾1.8倍

該項目將分兩期發展。據計劃，合資企業將從事發展及營運該項目，該項目將聚焦於生產28納米及以上集成電路(晶片)，目標為該項目的首期最終達致每月100,000片12 吋晶圓的產能。該項目的第二期將基於客戶及市場需求於適當時開展。 待訂立最終協議，該項目首期的估計投資及初始註冊資本將分別為76億美元及50億美元，約51%的初始註冊資本將由本公司出資。換言之，中芯承擔的初始註冊資本約25億美元。

根據中芯公告，北京經濟技術開發區為北京市唯一的國家級經濟技術開發區，享有國家級經濟技術開發區和高新技術產業園區的雙重優惠政策。集團開展項目的目的，為把握北京市發展集成電路產業的良機，相信該項目可滿足不斷增長的市場及客戶需求，提高中芯的國際市場地位及競爭力，並推動集團及北京的集成電路產業發展。 

相關文章：【大行點睇】高盛稱確信買入　大幅上調中芯目標價83%至...

撰文 : 投資組

中芯國際（00981） 經濟

上一篇文章

【愛‧回家之開心速遞系列三】（有片睇！）「送水輝」許家傑難忘投資損手　考健身教練牌一技傍身

下一篇文章

【港股業績】下周公布業績　主要港股一覽
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【遍地開餐】曾支持食肆全日禁堂食　何栢良今認錯：「對不起」
【遍地開餐】曾支持食肆全日禁堂食　何栢良今認錯：「對不起」
【BNO去英國】80後港媽落腳曼城 有何吸引？（附一家四口月開支表）
【BNO去英國】80後港媽落腳曼城 有何吸引？（附一家四口月開支表）
【內地人沽貨】內地人聚居地白石角成劈價重災區 逸瓏灣業主蝕住沽貨急回祖國避疫
【內地人沽貨】內地人聚居地白石角成劈價重災區 逸瓏灣業主蝕住沽貨急回祖國避疫
【居屋2020】市民疫市收入減　新居屋售價或下調
【居屋2020】市民疫市收入減　新居屋售價或下調
【股神出手】巴菲特連續兩周掃貨　今次睇中邊隻股票?
【股神出手】巴菲特連續兩周掃貨　今次睇中邊隻股票?
【BNO去英國］搵地方Settle down 租樓住5大注意事項
【BNO去英國］搵地方Settle down 租樓住5大注意事項