【港股追蹤】中芯國際成立合營公司　聚焦生產28納米及以上晶片

剛登陸科創板的內地最大芯片代工商中芯國際(00981)再有大型投資計劃。集團晚上宣布，與北京開發區管委會訂立合作框架文件，有意就發展及營運該項目於中國共同成立合資企業。

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該項目將分兩期發展。據計劃，合資企業將從事發展及營運該項目，該項目將聚焦於生產28納米及以上集成電路(晶片)，目標為該項目的首期最終達致每月100,000片12吋晶圓的產能。該項目的第二期將基於客戶及市場需求於適當時開展。 待訂立最終協議，該項目首期的估計投資及初始註冊資本將分別為76億美元及50億美元，約51%的初始註冊資本將由本公司出資。換言之，中芯承擔的初始註冊資本約25億美元。

根據中芯公告，北京經濟技術開發區為北京市唯一的國家級經濟技術開發區，享有國家級經濟技術開發區和高新技術產業園區的雙重優惠政策。集團開展項目的目的，為把握北京市發展集成電路產業的良機，相信該項目可滿足不斷增長的市場及客戶需求，提高中芯的國際市場地位及競爭力，並推動集團及北京的集成電路產業發展。

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理論上，體積愈小的晶片耗電也較低，運算速度也較快，因此全球各大代工商都在追求生產最低納米的晶片。事實上，中芯去年已宣布量產比上述合資項目更先進的14納米晶片，根據去年第4季公告，14納米晶片的收入貢獻為5,706萬元人民幣，收入貢獻約0.3%。

不過，中芯全球主要對手台積電(TSMC)早於2018年已量產7納米晶片，而比這更先進的5納米，台積電預期今年收入貢獻會有8%，並有意在明年試產3納米。中芯方面，聯席首席執行官梁孟松曾表示，力爭今年第四季試產7納米，但亦顯示技術和台積電仍有一段距離。

每片晶圓可切割出大量晶片，經過封裝後就可應用在電子設備上；晶圓愈大可切割的晶片愈多，但涉及的技術亦愈高。疫情推動各地宅經濟，筆記型及平板電腦暢銷。台灣多間12吋晶圓大廠如力積電及聯電，都要追加產能應付上漲的訂單。截至去年全球約有 136 座12吋晶圓代工廠，國際半導體產業協會(SEMI) 預測，2023 年可望增至 172 座規模。

中芯今次投資項目規模不小，長期而言有助推動28納米產品的收入貢獻。然而該股市盈率經過一輪高位回吐後仍高達96倍，較台積電的24倍存在明顯溢價。適逢中芯本周四(6日)公布業績，若然業績增長程度未符預期，該股後市波動的可能性仍不能排除。

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