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海爾電器獲提私有化升逾6%　海爾智家將H股上市

即市財經 09:50 2020/08/03

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海爾電器稱，控股股東海爾智家計劃將其私有化

海爾電器 （01169） 宣布，控股股東海爾智家（滬：600690）計劃將其私有化，作價為1.6股海爾智家H股加1.95元現金，總代價較海爾電器停牌前股價高約17.4%。在私有化完成後，海爾智家會在香港H股上市，接納私有化的股東會成為海爾智家股東。海爾電器今早復牌，股價現升逾6%，最新報28.55元，成交額4.7億元。

通告指出，獨立估值師百德能已對每股海爾智家H股價值進行估值，確定其價值範圍在人民幣16.45元到人民幣16.9元之間，即相當於約18.23港元到18.72港元，再加上1.95元現金，即理論總價值將介於約31.11港元至31.9港元。

海爾電器表示，由於集團主要在中國內地展開業務，因此大部分現金和現金等價物均保管於中國內地。經計及各種成本，集團認為主要透過外部債務融資進行現金付款計算更適宜。因此，預計1.95元的現金付款結算將主要來自外部債務融資，同時會結合內部資源。

海爾智家認為，私有化方案可促進集團長期發展，包括於全球平台的成套智慧家居產品及服務解決方案的支持下實現更強勁的增長，以及提高運營效率，擴大經濟規模及改善前景。

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香港股票 私有化 H股 海爾電器（01169） 海爾智家（滬：600690）

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