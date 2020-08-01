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【至叻板塊】牛皮市炒消息　風電板塊憑甚麼跑出？

股樓投資 13:29 2020/08/01

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大市牛皮沒有方向，各個板塊反而有不同的主題，對炒家來說，變得更多消息和話題。首先，所謂的新經濟股幾乎在強勢榜絕迹，今周五大「至叻板塊」按次序分別為風電、紙業、乳業、水泥及食品，一周升幅介乎7.9%至12.8%。

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論整體性，風電股最全面，板塊平均漲幅達12.8%，在本刊統計的6隻風電股中，有5隻錄得雙位數升幅，其中龍源電力（00916）表現最強，升幅達23.1%。

原來，市場正憧憬風電企業可加快收取再生能源的補貼，從而改善現金流及積壓已久的應收帳。瑞信引述內地報道，中央考慮發行債券，以解決再生能源補貼延遲支付的問題。

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同時，國內新能源企業不時有私有化計劃，刺激市場重新檢視這批公司的估值。確實，今年來不少新能源公司提出或已通過私有化，如華能新能源（前上市編號：00958）、中國電力清潔能源（前上市編號：00735）、京能潔能（00579）等。瑞銀指，華能新能源之前以1倍市帳率進行私有化，有明顯折讓的公司，有利其估值合理化。

根據彭博預測，龍源電力的市帳率僅0.7倍，金風科技（02208）為0.9倍。

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