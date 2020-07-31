【國泰肥雞餐】國泰推機師自願提早退休 機長最多獲12個月薪金

▲ 國泰向資深機師推出自願提早退休計劃。

國泰航空 （00293） 向員工發內部信表示，因營運網絡大幅收縮且持續，向資深機師提出自願提早退休計劃（Voluntary Early Retirement Scheme）。國泰航空指，申請獲批的機師可得到最高相當於12個月基本薪酬的特惠金；另外，所有與退休相關的合約訂明福利，包括退休員工旅遊福利，亦會根據相關的聘用條款和政策維持不變。

是次計劃適用於國泰及港龍的機長及首副機師，成功申請者可每年享有相當於3個月基本薪金的金額，直至正常的退休年齡；以及按個別情況及條款可額外享有1個月的補助金。特惠金金額最多相當於12個月基本薪金金額。有關計劃於7月31日至8月16日止接受申請，離職生效日期為2020年9月1日。

國泰：這是經審慎考慮做出的決定

國泰發言人指，鑒於旅客需求鋭減且未有即時改善的跡象，營運的航班網絡規模顯著縮減，集團已採取一系列措施以減少短期現金消耗，包括高級管理層減薪、以及合共兩輪自願性特別休假計劃。為進一步應對疫症危機帶來的影響，國泰航空和國泰港龍航空將為旗下機隊所有接近退休年齡、並希望提早離職的駐香港機師提供自願提早退休計劃（ERS）。

國泰指，這是一個經審慎考慮後做出的決定，亦能讓集團有效管理成本。集團向最資深的機師同事推出提早退休計劃，而該等同事亦曾表示對類似自願提早退休計劃表示興趣。

國泰又指，管理團隊正全面檢視集團各方面的業務營運，並將在今年第四季就航空公司未來的營運規模及模式向董事局提出建議。

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