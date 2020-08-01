【疫情有心人】製作環保、針對長者需求服飾　宣揚社區共融

▲ 人們愛打扮、穿上漂亮的新衣裳無分性別年齡，長者亦如是，社企「裳樂匯坊」團隊寥寥幾步度身加工縫製，足令長者們快樂無比，自信提升。

社企「裳樂匯坊」（Sew On Studio）創辦人駱麗明（Winsome）表示，團隊多以回收原材料進行升級再造方式，製作環保、針對長者需求的服飾產品。同時以連結年輕人、二度就業婦女或經驗豐富的縫紉師傅，共同創作香港製造、設計的產品，為業務持續目標。

▲ 裳樂匯坊設計師胡曉恩Ann（左）與創辦人Winsome。（張寶燕攝）

該社企由Winsome與當時的香港理工大學紡織系環球時裝管理碩士生創立，自2016年開始運作。她坦言，由於擁有多年時裝設計工作經驗，以及自2006年創立了自己的晚禮服公司，所以認識許多行內有心人，有助於在尋找合作廠商及推廣：

原來社會上都有許多善心廠商、企業樂意與我們合作，過往可能只是缺少了一個帶出這些構思與理念的機會。

【疫情見真情】社企推廣物資再造 連結二度就業婦創本土製造

倘無人接手 送往堆填區

她分享在今年初，一次與廠商的言談之間，她無意中提到，正為籌備於長者中心舉辦年宵活動而苦惱。怎料該廠商表示，剛好有批準備棄置的牛仔褲樣辦，能讓其回收再造。結果就為團隊帶來新構思，寥寥幾步度身加工縫製、加上2元售價，成功換來長者們的笑靨。

她笑言，最印象深刻是一位約90歲老翁，一開始甚至還懷疑是消費騙局，擔心要再附加上百元才可購入，之後還表示已經30年沒有穿過新牛仔褲，沒想到能以如此便宜的價格買入，令他快樂無比。

她指，這批牛仔褲若沒有人接手處置，下場就只有送到堆填區，淪為垃圾。但因為廠商認同社企的理念，所以便有機會再次為有需要人士帶來價值和意義。

▲ 除了準備棄置的牛仔褲樣辦能讓她們為長者重新帶來價值和意義，亦有廠商捐贈不少精緻的新鈕扣。要是無人接手，下場亦只有送到堆填區。（張寶燕攝）

▲ 她們用來制作別樹一幟的手提袋。（張寶燕攝）

盼辦活動 宣揚環保社區共融

而在近日疫情中，就因為協助製作各式各樣的可重用布口罩而獲關注，更有機會夥拍旺角波鞋街商場The Forest舉行展覽，令大眾知道布口罩是由團隊的二度就業婦女用一針一綫努力縫製：「每個都有溫度。」她們分享，未來希望吸引有一致理念的商業機構舉辦活動，推廣環保及社區共融教育。

▲ 該社企還以連結年輕人、二度就業婦女或經驗豐富的縫紉師傅，共同創作香港製造、設計的產品，為業務持續目標。（張寶燕攝）

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「縫補寶」義工隊 年輕媽媽顯價值

事實上，其40人義工隊「Soulmate」亦有定期展開「縫補寶」活動，雖然因疫情關係暫停了長者改衫服務，不過在疫情愈趨嚴重之前，每月都會為弱勢、獨居長者們免費改衫，團隊每月改衫的數量由40至80件不等，至今已改約1,300多件。

▲ 其義工隊Soulmate（Sew On Studio YouTube影片截圖）

團隊設計師胡曉恩（Ann）還指出，過往在不同項目或教班活動中，聘請的二度就業婦女成員佔約9成，其中亦有兼職的年輕媽媽。她指出，媽媽們面對照顧小朋友的學業事情有困難、壓力，這裏都可以提供喘息空間，讓她們彼此分享經驗、傾訴，並繼續可以展現自我價值與追求夢想的勇氣，提升自信。

記者：張寶燕