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【港股業績】下周公布業績　主要港股一覽

股樓投資 22:48 2020/07/31

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藍籌業績期下周開鑼。除了本港擁有眾多投資者的滙豐控股 (00005)，一眾長和系股份業績上半年能否抵住疫情，相信也備受關注。

 

下週業績公布主要港股名單

8月3日(周一)將公布業績的公司包括﹕中電控股 (00002)，九倉 (00004)，滙豐控股 (00005)，恒生銀行 (00011) ，信義玻璃 (00868)，信義光能 (00968)，信義能源 (03868)，匯賢產業信託 (87001)等。

8月4日(周二)將公布業績的公司包括﹕長江生命科技 (00775)，利福國際 (01212)，理文造紙 (02314)，港燈 (02638)，福萊特玻璃 (06865)等。

8月5日(周三)將公布業績的公司包括﹕電能實業 (00006)，大酒店 (00045)，IGG (00799)，宏利金融 (00945)，長江基建集團 (01038)，香港電訊(06823)等。

8月6日(周四)將公布業績的公司包括﹕長和 (00001)，電訊盈科 (00008)，港鐵 (00066)，越秀房產信託基金 (00405)，中芯國際 (00981)，長實集團 (01113)，高偉電子(01415)，美高梅中國 (02282)，百濟神州 (06160)等。

8月7日(周五)將公布業績的公司包括﹕統一企業中國 (00220)，富智康集團 (02038)等。

 

 

 

 

撰文 : 投資組

長和（00001） 長實集團（01113） 中電控股（00002） 滙豐控股（00005） 經濟

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